Rostock

Polizei und Rettungsdienst mussten am Mittwochnachmittag in Rostock wegen eines von Straßenbahn-Fahrgästen ausgeübten tätlichen Angriffs auf Kontrolleure ausrücken. Es gab eine vorläufige Festnahme und mehrere Verletzte.

Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr in einer Straßenbahn, die von der Petribrücke in Richtung Dierkower Kreuz unterwegs war. Wie es hieß, fielen den insgesamt vier Kontrolleuren mehrere junge Maskenverweigerer in der Bahn auf, alle etwa 20 bis 25 Jahre alt. Die Kontrolleure sprachen die Männer daraufhin an und baten sie, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Unvermittelt griffen die Tatverdächtigen daraufhin die drei Männer und eine Frau an und schlugen mit Fäusten brutal auf sie ein.

Tatverdächtige flüchteten

Nach dem tätlichen Angriff flüchteten die Fahrgäste, die offenbar auch nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins waren, in Richtung Stadthafen. Aufgrund der sofort eingeleiteten Polizeifahndung nach den Angreifern, gelang es den Beamten, zumindest einen der Tatverdächtigen zu stellen und vorläufig festzunehmen. Dieser 21-Jährige soll bereits polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten sein. Die anderen Täter konnten unerkannt flüchten.

Videomaterial gesichtet

Die Besatzungen zweier Rettungswagen kümmerten sich um die vier attackierten Kontrolleure, von denen einer aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Verletzungen trugen auch die anderen davon, jedoch konnten sie ihre Kontrollfahrten in der nächsten Straßenbahn fortsetzen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Ein wichtiges Beweismittel ist dabei das Videomaterial aus der Bahn, das sofort gesichert wurde.

Von Stefan Tretropp