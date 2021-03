Start im Mai - Dauer-Baustelle an A19 in Rostock: Media Markt und Co bangen um Kunden

Erst Corona, dann Verkehrschaos: Weil der Verkehrsknoten Tessiner Straße/Timmermannsstrat an der A 19 in Rostock umgebaut werden muss, fürchten rund 50 Unternehmen um Kunden und Umsatz. Die Betroffenen sehen sich in ihrer Existenz gefährdet und haben deshalb einen Brandbrief an OB Claus Ruhe Madsen geschrieben.