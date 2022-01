Rostock

237 zu 211: Das ist die Bilanz, die aus dem Baumbericht 2021 für Rostock hervorgeht. Damit wurden erstmals seit Jahren mehr Bäume gepflanzt als gefällt. Im Vorjahr sah das Verhältnis mit 175 gepflanzten und 497 gefällten Bäumen noch anders aus. Doch die positive Bilanz muss differenziert betrachtet werden. Vor allem, wenn Jahrzehnte alte Bäume durch kleine zarte Gewächse ersetzt werden, erklären Experten für Umweltschutz.

Umweltschützer: Baum ist nicht gleich Baum

Eine etwa 100 Jahre alte Buche, rund 20 Meter hoch und mit einer Krone von 12 Metern Durchmesser, schafft es mit ihren mehr als 600 000 Blättern an einem sonnigen Tag, etwa 9400 Liter oder 18 Kilogramm Kohlenstoffdioxid zu verarbeiten. So rechnet es die Stiftung „Die Grüne Stadt“ mit Sitz in Berlin vor. Zusätzlich absorbiere ein solcher Baum in der Luft schwebende Bakterien, Pilzsporen, Staub und andere Schadstoffe, produziere dabei 13 Kilogramm Sauerstoff – den Tagesbedarf von 10 Menschen.

„Wenn der Baum gefällt wird, weil eine neue Straße gebaut wird, oder weil jemand sich beschwert hat, dass der Baum zu viel Schatten wirft oder gerade dort ein Geräteschuppen aufgestellt werden soll, so müsste man etwa 2000 junge Bäume mit einem Kronenvolumen von jeweils einem Kubikmeter pflanzen, wollte man ihn vollwertig ersetzen“, heißt es weiter.

Baumschutzsatzung schreibt Neupflanzungen als Ersatz vor

Tatsächlich gelte in Rostock jedoch die Vorgabe, dass je Meter Stammumfang nur ein neuer Baum mit einem Durchmesser von sechs bis sieben Zentimetern gepflanzt werden muss, erklärt ein Experte des Naturschutzbunds NABU Mittleres Mecklenburg. Für jeden weiteren angefangenen Meter komme ein kleiner neuer Baum hinzu.

Doch bis die die gleiche Menge an CO2 abfangen und entsprechend viel Sauerstoff produzieren wie ihre Vorfahren, dauere es Jahrzehnte. Auch für die heimische Fauna würden Bäume im Schnitt erst ab 40 Jahren interessant, um darin Nester oder Höhlen zu bauen.

Deshalb könne die positive Bilanz für Rostock nicht allzu hoch gelobt werden – und auch, weil die meisten Bäume nicht freiwillig gepflanzt wurden, so der Nabu-Experte. Fallen Gewächse im Bestand, weil neue Straßen oder Häuser gebaut werden, müssen sie gemäß der Baumschutzsatzung der Hansestadt adäquat ersetzt werden. Das kann allerdings auch an anderer Stelle geschehen, beispielsweise in der Rostocker Heide.

Was ist der Baumbericht? Der Baumbericht für die Hansestadt Rostock veranschaulicht die Entwicklung der Bestände in öffentlichen Grünanlagen. Er ist nach Stadtteilen aufgeschlüsselt und zeigt, wie viele Bäume in einem Jahr gefällt und neugepflanzt wurden. Der Baumbericht hat sich laut Angaben aus dem Rathaus von einer Fällliste im Laufe der Jahre zu einem kleinen Magazin gewandelt, das über die Arbeit mit Bäumen informieren soll. Ziel sei es, mehr öffentliches Bewusstsein für Rostocks „grüne Seele" zu schaffen.

Trotz der unterm Strich positiven Bilanz gab es 2021 immer wieder Ärger und Protest, wenn für Bauprojekte alte Bäume fallen mussten. In der Parkstraße in Warnemünde mussten Teile des Küstenwalds zugunsten eines neuen Radwegs weichen, eine 150 Jahre alte Ulme im Kurpark ist ebenfalls Geschichte. Die war laut Angaben des Amts für Stadtgrün allerdings nicht mehr zu retten.

140 Jahre alte Linden im Rosengarten in Gefahr

Anders dagegen die Linden im Rosengarten. Immer noch brodelt der Streit um die 140 Jahre alten Winterlinden zur Wallstraße hin. Fünf Stück sollen fallen, damit die ursprüngliche Allee wieder aufgefüllt werden kann. So sehen es die Pläne von Landschaftsarchitekt Hannes Hamann und der zuständigen Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (RGS) vor.

Der Rosengarten am Steintor in Rostock soll umgestaltet werden. Damit er sein ursprüngliches Aussehen wieder erhält, sollen fünf mehr als 140 Jahre alte Winterlinden gefällt werden. Quelle: katrin zimmer

Sie wurden beauftragt, das Gartendenkmal Rosengarten wieder in seinen einstigen Zustand zu versetzen. Dabei sollen auch 20 neue, kleine Bäume gepflanzt werden. Umweltschützern ist das allerdings zu wenig. Mehr als 10 000 Menschen unterzeichneten eine eigens zum Schutz der Linden im Rosengarten gegründete Petition.

Auch die Rostocker Politik will sich den Raubbau an der Natur nicht gefallen lassen. Gerade im Innenstadtbereich müsse um jeden Baum gekämpft werden, sagte Uwe Flachsmeyer, Vorsitzender der Grünen in der Bürgerschaft. Deshalb fordern seine Fraktion sowie Linke und CDU/UFR von der Stadt, „die Planungen zur Fällung der Linden am Rosengarten zu stoppen und Maßnahmen zum Erhalt der Bäume einzuleiten“. Über den Antrag soll die Bürgerschaft am 19. Januar entscheiden.

Mit dem Baumbericht soll die engagierte Arbeit des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen transparent gemacht werden, teilte Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) mit. Darin könnten sich Leser über Nachpflanzungen und „über die Maßnahmen, die aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig waren“ informieren. Die positive Entwicklung der Gesamtbilanz spiegele auch die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken, Nordwasser und der Stadtverwaltung wider, so der Senator.

