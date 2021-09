Rostock: Mercedes fährt auf stehenden BMW auf – zwei Verletzte

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Bei einem Auffahrunfall in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Rostock am Montagmittag wurden zwei Menschen verletzt. Die Kollision ereignete sich gegen 12 Uhr in der Werftstraße. Nach Polizeiangaben wollte die 30 Jahre alte BMW-Fahrerin nach links in Richtung Parkhauses des Neptun-Einkaufcenters abbiegen. Sie musste den Wagen stoppen, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes, der ebenfalls auf der Werftstraße in Richtung Werftdreieck unterwegs war, übersah offenbar den stehenden BMW und fuhr ungebremst ins Heck. Durch den starken Aufprall machte der BMW einen mächtigen Satz nach vorn.

Rund 20 000 Euro Sachschaden

Der BMW nach dem Unfall Quelle: Stefan Tretropp

Der Mercedes blieb, schwer im vorderen Bereich beschädigt, stehen. Neben der Polizei kamen auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr zum Einsatz. Sowohl die Fahrerin des bMW als auch der Mercedes-Fahrer mussten behandelt werden. Beide erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 20 000 Euro, beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den Mercedes-Fahrer eingeleitet. Während der Unfallaufnahme kam es in der Werftstraße zu Verkehrseinschränkungen.

Von Stefan Tretropp