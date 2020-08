Rostock

Eine fröhliche Melodie ertönt im Konservatorium in Rostock. Sie stammt von Meret Louisa Vogel. Die Musikschülerin blickt konzentriert auf ihr Notenbuch und spielt auf ihrer Flöte. „Das wirkt noch sehr abrupt. Fang noch einmal bei dem ‚a‘ an und versuche, dass die Zurücknahme weicher ist“, sagt Musiklehrerin Sabine Franz. „Du musst gucken, wie du mit der Atmung zurechtkommst.“

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten Sabine Franz und Meret Louisa Vogel nun zusammen. „Mit fünf Jahren war ich beim Tag der offenen Tür und durfte mir ein Instrument aussuchen“, sagt die 15-Jährige. „Meine drei Geschwister und meine Mutter spielen Geige und Klavier. Wir sind alle sehr musikalisch. Weihnachten gibt es immer ein großes Familienkonzert und wir singen auch viel zusammen.“

Preis bei Wettbewerb

Meret Louisa Vogel ist bereits mehrfache erste Preisträgerin beim nationalen Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf allen Wettbewerbsebenen. Ihre größten Erfolge waren bislang ein erster Preis beim Bundeswettbewerb 2017 im Querflötentrio, beim Bundeswettbewerb 2018 in der Solowertung Querflöte sowie ein erster Platz beim Bundeswettbewerb 2019 in der Duo-Wertung Klavier und Blasinstrument.

Vor Kurzem wurde die Rostockerin nun auch mit einem internationalen Preis ausgezeichnet: Beim Flöten-Wettbewerb der Deutschen Gesellschaft für Flöte setzte sie sich in der „ Altersgruppe 2“, der Kategorie für 15- und 16-Jährige, gegen Musiker aus 22 Ländern durch. In drei Kategorien traten 137 Musiker an – aufgrund der Corona-Pandemie in einem Online-Wettkampf. „Ich konnte das gar nicht glauben“, sagt Meret bescheiden. „Der Preis ist eine große Ehre für mich.“

Musik als Leidenschaft

Die Musik sei ihre Leidenschaft. „Ich kann mich über die Flöte gut ausdrücken und mich mit mir selbst beschäftigen, während ich spiele“, sagt die Schülerin. „Ich liebe das Gefühl, am Instrument zu sein und eine eigene Geschichte zu erzählen. Und ich mag es, andere mit der Musik glücklich zu machen.“

Meret Louisa Vogel und Musiklehrerin Sabine Franz üben seit fast elf Jahren zusammen Quelle: Katharina Ahlers

Jeden Tag probt die 15-Jährige, zweimal wöchentlich hat sie Flöten-Unterricht am Konservatorium. Zusätzlich wird sie seit 2016 durch das Fördernetzwerk der Young Academy Rostock an der Hochschule für Musik und Theater gefördert. Einen Ausgleich zur Musik findet sie – ebenfalls in der Musik. Seit sechs Jahren spielt Meret zudem Klavier, außerdem singt sie im Chor. „So viel Zeit bleibt da nicht mehr“, sagt die Schülerin einer 11. Klasse am Gymnasium. „Aber wenn ich Zeit habe, dann lese und schreibe ich auch gern.“

Corona hat Pläne durchkreuzt

Die Corona-Pandemie hat auch die Pläne des Nachwuchstalents zerstört. Mitten in den Vorbereitungen für zwei Wettbewerbe kam der Lockdown, alles wurde abgesagt. „Eigentlich wollte sie bei ‚Jugend musiziert‘ im Duo und im Bläserquartett antreten und hatte sich bereits für die nächste Ebene qualifiziert“, sagt Musiklehrerin Sabine Franz. „Doch daraus wurde dann nichts.“

Traurig macht Schülerin und Lehrerin zudem der abgesagte Auftritt mit den Neubrandenburger Philharmonikern. „Den Soloauftritt hat sie sich hart erspielt“, sagt Lehrerin Franz. „Und im Sommer sollte sie eigentlich zusammen mit dem Jugendsinfonieorchester spielen. Und plötzlich brach alles weg.“

Als Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Flöte wurde Franz Ende März schließlich auf den Online-Wettbewerb aufmerksam. „Das hat uns die Möglichkeit gegeben, uns auf etwas vorzubereiten. Auf etwas hinzuarbeiten“, sagt sie. „ Meret war sofort Feuer und Flamme.“

Acht Stunden Aufzeichnung

Die Vorbereitungszeit war kurz, im Mai mussten die Beiträge eingereicht werden. „Das Üben war schwierig, weil wir keinen direkten Unterricht hatten“, sagt das Nachwuchstalent. „An Online-Unterricht musste ich mich auch erst mal gewöhnen. Wir haben punktuell an Sachen gearbeitet.“ Kurz vor den Aufnahmen konnten sich Schülerin und Lehrerin schließlich wiedersehen. „Präsenzunterricht war wieder möglich. Das hat uns sehr geholfen. Wir konnten intensiv den letzten Schliff machen.“

An zwei Tagen wurden in der Aula Videoclips der Flötisten gefilmt – drei Werke unterschiedlicher Stilepochen mit einer Gesamtlänge von 13 Minuten wurden produziert. Gespielt hat die Musikerin die „A-moll-Partita“ von Johann Sebastian Bach, „Obsession“ von Eugène Ysaÿe und den „Zoom Tube“ von Ian Clarke.

Damit überzeugte sie die Jury. Und auch ihre Lehrerin ist stolz. „ Meret ist ein absolutes Ausnahmetalent. Hochbegabt und urmusikalisch“, sagt Franz. „Und sie ist ein feiner Mensch. Es ist schön, dass der Fleiß belohnt wird.“

Pläne für die Zukunft

Auch später möchte die Gymnasiastin in der Musikbranche arbeiten. „Ich denke, ich würde gern Flöte studieren“, sagt sie. „Aber vielleicht kommt mir auch noch was anderes Musikalisches in den Sinn.“ Ein Vorbild hat die 15-Jährige auch. „Ich höre mir gern Stücke von Emmanuel Pahud, Solo-Flötist der Berliner Philharmoniker, an“, sagt sie.

Von Katharina Ahlers