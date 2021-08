Rostock

Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstag am Rostocker Landgericht wegen unerlaubter Einfuhr von Drogen und Beihilfe zum Handeltreiben zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der Schwede gestand, zwischen Oktober letzten und März dieses Jahres in drei Fällen Betäubungsmittel aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt zu haben. Diese hat er dann gewinnbringend an seine Auftraggeber in Schweden weiterverkauft.

Der 41-Jährige erklärte vor Gericht, mit den Drogenweiterverkäufen seine hohen Schulden begleichen zu wollen. Diese hatte er, weil er selbst Betäubungsmittel beschaffen und konsumieren musste – um die Schmerzen wegen seines eigenen schlechten Gesundheitszustands ertragen zu können. Der Schwede hatte einen schweren Autounfall verursacht, bei dem sein Mitfahrer starb und er schwer verletzt überlebte. Erhebliche Rücken- und Gedächtnisprobleme seien seitdem die Folge.

Festnahme im Rostocker Seehafen

Jahre später sei er vergewaltigt und mit dem HI-Virus angesteckt worden. „Ich bekam Panik“, erklärte er. Er müsse Drogen konsumieren, um die Schmerzen ertragen zu können. Diese jedoch konnte er nicht bezahlen, weshalb er von den Verkäufern unter Druck gesetzt wurde.

„Ich sollte eine Bank ausrauben oder nach Holland fahren, um Drogen zu besorgen und diese weiterverkaufen“, sagte der 41-Jährige. Für den Fall, dass er sich widersetzt hätte, wurde symbolisch „eine Pistole auf den Tisch gelegt“. Das habe den Mann derart unter Druck gesetzt, dass er dreimal nach Eindhoven fuhr. In den ersten beiden Fällen gelang es ihm, insgesamt acht Liter Amphetamin-Öl nach Schweden zu schaffen, im dritten Fall fünf Liter und ein knappes Kilogramm Crystal Meth. Beim letzten Schmuggelversuch fiel der Schwede im Rostocker Seehafen auf, wurde festgenommen.

Verurteilung zu vier Jahren Haft

Dem Angeklagten wurde in einer Verständigung eine Maximal-Gefängnisstrafe zwischen vier und vier Jahren und sechs Monaten in Aussicht gestellt, wenn er gesteht. Dies tat der Mann dann auch. Es tue ihm sehr leid, er bereue alles, ließ er verlesen. Die Verteidigung sieht den Schweden nicht als „typischen Drogenboss“ sondern eher als „Mitläufer“. Das Gericht sprach den Mann am Ende wegen der unerlaubten Betäubungsmittel-Einfuhr mit Beihilfe zum Handeltreiben schuldig und schickt ihn für vier Jahre in Haft. Zugleich wird das Geld, das der 41-Jährige bislang „verdiente“ – rund 100.000 schwedische Kronen (etwa 9600 Euro) – eingezogen.

Von OZ