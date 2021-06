Rostock

In vielen Teilen der Rostocker Innenstadt und Warnemünde gilt für den besten Freund des Menschen Leinenpflicht. Wo Pfiffi, Bello & Co. in und um Rostock Auslauf ohne Leine genießen können, hat Nancy Graf vom Hundesportverein Rostock verraten.

Hundestrände in Rostock

Viele Hunde lieben das Wasser. An Rostocks Hundestränden können Frauchen, Herrchen und Vierbeiner zusammen in die Ostsee springen. „Ich empfehle die Strände in Wilhelmshöhe und Torfbrücke. Das ist ein richtig schönes Gelände für Hunde“, berichtet Nancy Graf, die dort selbst gern mit ihrer Schäferhündin unterwegs ist.

Auch in Hohe Düne und Markgrafenheide gibt es extra ausgewiesene Hundestrände. In Diedrichshagen die Strandaufgänge 32 und 33 sowie 36 und 37.

Von Oktober bis April dürfen sich Hunde an allen Strandaufgängen der Hansestadt tummeln – wobei am Hauptstrand von der Westmole bis Strandaufgang 21 Leinenzwang besteht.

Schäferhundmischling „Mila“ am Strand von Markgrafenheide. Ein Zugang zum Hundestrand ist ausgewiesen. Gebührenpflichtig parken können Hundebesitzer am besten im Strandresort. Quelle: Michaela Krohn

Schnatermann an der Rostocker Heide

Beliebtes Ausflugsziel für Hundefreunde ist auch der Schnatermann. Im flachen Wasser fühlen sich laut Expertin Nancy Graf auch die meisten Hunde wohl. Dort gibt es auch einen großen Parkplatz und Gastronomie. Wem es in der Sonne und an dem kleinen Strand zu warm ist, der hat es nicht weit: Nach ein paar Schritten ist die Rostocker Heide erreicht – der größte geschlossene Küstenwald in Deutschland.

Das Gelände des neuen „Waldgartens“ vom Schnatermann ist weitläufig und bietet bis zu 400 Plätze. Quelle: Schnatermann

Hundeauslaufgebiet Jürgeshof

Ganz in der Nähe des Schnatermann befindet sich zudem das Hundeauslaufgebiet Jürgeshof, direkt an der Bäderstraße L 22 von Rostock kommend gleich hinter Jürgeshof auf der linken Seite. Auf etwa acht Hektar dürfen sich Hunde seit 2013 dort ganz ohne Leine austoben.

https://www.google.de/maps/d/u/2/embed?mid=1Ocq92U93GliOm5Fh7BeP8r3v0uqNFjvMIga-Park in Rostock-Schmarl

Der Iga-Park in Rostock-Schmarl ist seit zwei Jahren auch für Radfahrer und Hunde freigegeben, die Hansestadt konnte dies nach langer Diskussion in der Bürgerschaft umsetzen. „Man kommt dort überall gut entlang und kann mit dem Hund bis ans Wasser zum Traditionsschiff gehen“, sagt Nancy Graf. Allerdings gilt dort eine Leinenpflicht. Der Eintritt in den Iga-Park ist frei.

Hier nur mit Leine In den vielfrequentierten Bereichen der Hansestadt Rostock gilt Leinenzwang für Hunde. Dazu zählen im Ostseebad Warnemünde unter anderem die Seestraße, Am Strom, die Seepromenade, der Bahnhofsvorplatz, der Passagierkai und der Hauptbadestrand. In der Rostocker Innenstadt müssen Hunde hier an die Leine: im Innenstadtkern zwischen Lange Straße, Steinstraße, August-Bebelstraße, Schröderstraße und -platz. Außerdem gilt rund um den Schwanenteichpark Leinenzwang und in allen ausgewiesenen Fußgängerbereichen der Hansestadt. Ordnungswidrigkeiten gegen diese Verordnung können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Barnstorfer Wald im Rostocker Südwesten

Viel Abwechslung gibt es auch im Barnstorfer Wald. Im Naherholungsgebiet im Rostocker Südwesten finden nicht nur Sportler, Familien mit Kindern und Picknick-Fans ihren Spaß. Das 156 Hektar große Waldgebiet eignet sich auch bestens für einen Ausflug mit Hund. Der „Barni“ ist gut zu erreichen mit der Straßenbahn (Haltestellen Zoo oder Dr.-Lorenz-Weg), wer mit dem Auto kommt, parkt am Parkplatz Tiergartenallee.

Wald bei Kösterbeck

Im Wald bei Kösterbeck ist auch Nancy Graf mit Schäferhündin Tabea häufig unterwegs. Hier können Frauchen und Hundedame vor allem bei hohen Temperaturen auch den Schatten genießen. Hunde, die Wasser mögen, sind dort ebenfalls richtig. Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten auf dem öffentlichen Parkplatz Kösterbeck.

Die schwarze Labradorhündin Holly und Husky-Deutschkurzhaar-Mischling Anuk lassen es sich im Wasser im Kösterbecker Wald gut gehen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Billenhäger Forst

Etwas außerhalb im Westen von Rostock liegt der Billenhäger Forst in der Nähe von Broderstorf und Sanitz. Das relativ große Waldgebiet eignet sich vor allem an heißen Tagen für einen Ausflug mit Hund und ist an mehreren Eingängen rundherum am besten mit dem Auto zu erreichen. Hundeexpertin Nancy Graf mahnt jedoch zur Vorsicht: In Waldgebieten in MV gilt eine Anleinpflicht. Auch auf den Wiesen drum herum sollten Hundebesitzer ein waches Auge haben. „Einige Wiesen sind noch nicht gemäht. Dort verstecken sich oft Kitze“, sagt Nancy Graf.

