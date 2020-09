Rostock

Mit lautem Zischen strömt die Anlassluft in die sechs Zylinder. Ganz langsam, mit sattem Bollern, setzt sich die Hauptmaschine in Bewegung: ein riesiger Viertakt-Diesel, 231 Liter Hubraum, 1965 im VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht in Magdeburg gebaut. Die direkt gekoppelte Schraube beginnt sich zu drehen, wühlt das Wasser im Rostocker Stadthafen auf. Ein Ruck geht durch den 150-Tonnen-Schlepper, er vibriert, zerrt an den Festmacherleinen.

Denn: Einen Verstellpropeller, der sich ohne Schub drehen könnte, gibt es hier nicht. Läuft die 540 Pferdestärken starke Hauptmaschine, treibt die Schraube das Schiff an. Das war Stand der Technik 1959, als die „ Petersdorf“ in Dienst gestellt wurde. „Deshalb ist es wichtig, dass wir den Landgangssteg abbauen, bevor wir die Maschine starten“, erklärt Wolfgang Dethloff, Chef des zwölfköpfigen Betreibervereins. Anderenfalls wäre die Gangway schnell Schrott, aufgerieben zwischen Schiff und Pier.

Anzeige

Kurs Warnemünde

Die „ Petersdorf“ legt ab, Kurs Warnemünde. Die Bedingungen? Ideal: kaum Seegang, wenig Wind, Sonne. Die Hauptmaschine dröhnt. Voll voraus! 370 Umdrehungen pro Minute. Im Maschinenraum versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Die „ Petersdorf“ ist eben ein altes Schiff – anstrengend, unkomfortabel. Sie macht Arbeit und fordert echte Seemänner, selbstlose Enthusiasten: Ankerkette und Anker zum Beispiel müssen per Handkurbel-Winde eingeholt werden, erklärt Detloff. Soll das Schiff rückwärts fahren, muss der Motor gestoppt und umgesteuert werden. Der Befehl dazu wird vom Maschinentelegrafen in den Maschinenraum übertragen. Ganz altmodisch: per Seilzug. Auch Bug- oder Heckstrahlruder sucht man auf dem knapp 20 Meter langen Schlepper vergebens, erläutert Kapitän Peter Endler.

Weitere OZ+ Artikel

Kapitän Peter Endler (77) am Ruder der „Petersdorf“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Der, wie alle Ehrenamtler an Bord, sein Herz an das alte Schiff verloren hat. Ungezählt die Tage und Wochen, die sie gemeinsam entrostet, gemalt, Scheuerleisten, Ruderanlage, Rettungs-, Lenz- und Sicherheitssystem und vieles mehr erneuert haben.

Schiff mit Geschichte Die Warnowwerft Warnemünde benötigte nach dem Krieg einen Schlepper – 1957 wurde er für den Eigenbedarf auf Kiel gelegt. Die Konstruktion übernahm die Neptunwerft Rostock. 1958 wurde der Schlepper fertig und 1959 in Dienst gestellt. 1965 Umbau, u.a. wurde ein neuer Motor eingebaut. Bis 1994 war der Schlepper in der Warnowwerft Warnemünde bzw. deren Nachfolger im Einsatz. 1994 übernahm die Reederei Lojewski Sassnitz den Schlepper. Der Verein Technische Flotte Rostock übernahm das Schiff 2014, der Verein Schlepper „ Petersdorf“ kaufte ihn 2017.

Auf der Warnowwerft gebaut

Der 2017 von dem Rostocker Verein vor dem Verfall gerettete Schlepper ist eines des letzten noch fahrenden Schiffe, die auf der Warnowwerft in Warnemünde gebaut wurden. Und der Verein hält den alten Schlepper in Fahrt und am Leben: Regelmäßig werden Schiffsrundgänge angeboten, Navigations-Schnupperkurse, Ausfahrten, Angeltouren.

Lesen Sie auch:

Premiere für Schlepper „ Petersdorf “

Doch jetzt steht eine Premiere der ganz anderen Art an: eine Messfahrt. Hightech. Ziel: „Die Validierung unserer Prognoseverfahren“, erklärt Lars Greitsch, Geschäftsführer der Mecklenburger Metallguss GmbH (MMG) in Waren. Hintergrund: Drehende Propeller sorgen für Druckschwankungen am Schiffsrumpf, verursachen Vibrationen und Schwingungen. Diese beeinflussen den Komfort an Bord, dürfen deshalb bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Zudem soll der Unterwasserschall reduziert werden – zum Schutz der Unterwasserwelt. Für die Entwicklung moderner Schiffspropeller ist es daher wichtig, die Stärke der Druckschwankungen genau zu kennen. Und zwar vor dem Guss eines teuren Propellers, erklärt Greitsch. Dafür werden komplexe Prognoseverfahren entwickelt – und die wiederum müssen überprüft, validiert werden.

Corona brachte Pläne durcheinander

Ursprünglich war geplant, dafür ein mit einem MMG-Propeller ausgerüstetes Handelsschiff als Messobjekt zu nutzen. Doch dann kam Corona. Und brachte Reisebeschränkungen, Hygienevorschriften. Schließlich wurde die Idee geboren, bei der „ Petersdorf“ anzufragen, erläutert Lutz Kleinsorge, Mitarbeiter in der MMG-Entwicklungsabteilung. „Den Propeller kennen wir, wir haben ihn bereits repariert und vermessen.“ Die Vereinsmitglieder der „ Petersdorf“ waren sofort einverstanden. Und so wurden während des letzten Werftaufenthalts bei Tamsen Maritim in Rostock unter anderem vier Druckmesssensoren am Unterwasserschiff angebracht – direkt beim Propeller.

Anteil an Entwicklung moderner Schiffsschrauben

Und genau diese Sensoren stehen jetzt im Mittelpunkt: Im Seekanal vor Warnemünde beginnt die erste Messfahrt. Der Druckverlauf am Rumpf wird gemessen, zusammen mit Propellerdrehzahl und Geschwindigkeit aufgezeichnet. Fünf Mal wird die Tour wiederholt – voll voraus, voraus halbe, ganz langsam voraus. Interessiert beobachtet von Urlaubern an Land, Berufsschiffern, Seglern, Möwen.

Schließlich sind genügend Messreihen aufgenommen. Feierabend. Kurs Stadthafen Rostock. Und die Ergebnisse? Vielversprechend: „Die Daten sind plausibel, passen zu unserem Modell“, freut sich MMG-Chef Greitsch. Eine exakte Analyse ist jedoch noch nicht möglich – die Datenmenge ist gewaltig, ihre Auswertung braucht Zeit. Doch Fakt ist: Der alte Schlepper „ Petersdorf“ hat seit heute Anteil an der Entwicklung hochmoderner Schiffspropeller.

Von Thomas Luczak