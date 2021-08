Rostock

In einer Einrichtung für behinderte Menschen in Rostock ist es am Donnerstagvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein junger Nordafrikaner soll einen Mitarbeiter bedroht und beleidigt haben. Wie Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Rostocker Polizei, sagte, hatte sich der Vorfall gegen 9.30 Uhr in der Einrichtung in der Goethestraße zugetragen.

Mitten im Gespräch mit dem 44-jährigen Mitarbeiter sei der 21-jährige Libyer plötzlich aggressiv geworden. „Er soll versucht haben, den Mitarbeiter mit einem Tacker und einer Eisenstange anzugreifen“, berichtete Klaubert. Nach dem Notruf eilten zwei Streifenwagen der Polizei zur Einrichtung. Dort trafen die Beamten den Nordafrikaner nicht mehr an, er hatte das Gebäude zwischenzeitlich verlassen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im näheren Umfeld konnten die Polizisten den Täter feststellen. Sie nahmen die Personalien des Mannes auf und erteilten ihm einen Platzverweis. Die Polizei hat zudem Ermittlungen gegen den Libyer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung aufgenommen.

Von Stefan Tretropp