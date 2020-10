Rostock

Eine medizinische Fachangestellte am Klinikum Südstadt in Rostock ist Ende September positiv auf das Coronavirus getestet worden. Anhand ihrer Symptome konnte die Erkrankung der frühzeitig entdeckt werden, wie das Klinikum am Montag bekannt gegeben hat.

„Unser Hygienekonzept und die Schutzmaßnahmen haben gegriffen. Der Krankenhausbetrieb kann uneingeschränkt und normal weiterlaufen“, informierte Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath. „Aktuell befindet sich ein Patient mit einer Covid-19-Erkrankung in Behandlung am Klinikum Südstadt. Dieser Patient stand jedoch nicht in Kontakt mit der betroffenen Kollegin“, so Vollrath.

Sicherheitsmaßnahmen wurden umgehend getroffen

Das Gesundheitsamt wurde informiert und weitreichende Sicherheitsmaßnahmen wurden umgehend umgesetzt. Die bereits zuvor krankgeschriebene Mitarbeiterin wurde kontaktiert, alle Kontakte in der Klinik erfasst sowie entsprechende umfassende Tests im Personal veranlasst, die über die vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Screenings hinausgehen.

Kontakt mit Mundschutz gab es zu einer stationären Patientin, die auch getestet wurde und weiterhin unter Beobachtung steht. Die Kontaktpersonen der ambulant betreuten Patienten wurden an das Gesundheitsamt gemeldet. Weitere Maßnahmen werden durch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes veranlasst. Auch die ambulanten Patienten wurden mit Mundschutz behandelt. Bislang sind alle Folgetests im Personal und von möglichen Kontaktpersonen negativ ausgefallen. Bis zur Entwarnung sind jedoch noch weitere Tests in dieser Woche abzuwarten.

