Rostock

Veraltete Computer und nicht mehr zeitgemäße Ausstattung – ein Problem für viele Schulen Mecklenburg-Vorpommerns. Auch das Käthe-Kollwitz-Gymnasium im Rostocker Stadtteil Dierkow beklagte diesen Umstand. „Die Computer hier sind teilweise zehn bis 15 Jahre alt“, erklärt Holger Gohlke, Vorsitz des Schulfördervereins des Musikgymnasiums. Ein Problem, das nun angegangen wird. Förderverein und Stadtverwaltung spendeten der Schule am Dienstag nämlich 26 neue Laptops und 3 Beamer im Wert von 35 000 Euro.

„Ein guter Anfang“

Schulleiter Achim Zinkann zeigte sich begeistert. „Das ist für die Schule und vor allem für die Schüler eine hervorragende Sache.“ Die bisherige Ausstattung sei „ergänzungsbedürftig“, sagte er. Besonders der Präsenzunterricht profitiere zukünftig davon, wenn dieser nach Ende des Corona-Lockdowns wieder stattfinde.

Die neue Technik sei ein guter Anfang, sagte Zinkann. „Damit haben wir erst einmal eine Grundausstattung.“ Aktuell arbeite die Schule daran, im gesamten Schulgebäude WLAN und mehr Computerräume bereitzustellen. Auch in einem neuen Anbau, der ab März auf dem Schulgelände entstehen soll, wird entsprechende Technik eingeplant.

Holger Gohlke betont: „Das ist schon sehr schön so weit, aber trotzdem fehlt noch die digitale Infrastruktur im Schulgebäude.“ Unter dem Gelände befänden sich zwar bereits Glasfaserleitungen, jedoch sei das Gebäude noch nicht entsprechend verkabelt. „Das muss so schnell wie möglich passieren.“

Mehr digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler

Anne Kuhn, Mathe- und Lateinlehrerin am Kollwitz-Gymnasium, zeigte sich zufrieden mit der Spende, sieht aber ebenfalls Nachholbedarf. Es gebe viel Potenzial in der Digitalisierung des Unterrichts, sagte sie. Besonders in Sprachfächern wie Latein, in denen es nicht viel Anschauungsmaterial gebe. „Man kann Texte auf dem Bildschirm einblenden, direkt am Text arbeiten, grammatikalische Strukturen besser erklären und Erklärvideos und Bilder zeigen.“

Schülersprecher Moritz Junge sieht die Vorteile vor allem in abstrakten Fächern, wie Mathematik, Chemie oder Physik. „Zum Beispiel, indem man chemische Experimente digital auf dem Bildschirm veranschaulicht“, sagt der 17-Jährige. Auch für Präsentationen würden sich Vorteile ergeben. Das bisherige Problem nämlich: „Manchmal hat man zu Hause bessere Software als in der Schule, bringt seine Power-Point-Präsentation auf dem USB-Stick mit und dann ist die mit dem Schulcomputer nicht kompatibel.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Käthe-Kollwitz-Musikgymnasium hat rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie 69 Lehrkräfte. Der Wunsch nach weiterer Vergrößerung der digitalen Ausstattung ist groß. Anne Kuhl: „Es wäre total schön, wenn die Schüler auch digitale Endgeräte hätten und damit im Präsenzunterricht arbeiten könnten.“

Von Anh Tran