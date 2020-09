Rostock: Motorradfahrer prallt auf Auto und wird lebensgefährlich verletzt

Rostockf

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer schwebt nach einem schweren Verkehrsunfall im Rostocker Ortsteil Hinrichshagen in akuter Lebensgefahr. Der Biker war mit einem Auto zusammengestoßen, das von einem Parkplatz auf die Landesstraße 22 eingebogen war.

BMW bog plötzlich auf die Straße ein

Wie die Polizei mitteilte, trug sich das Unglück am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Graal Müritzer Straße in Hinrichshagen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 51-Jährige mit seinem Motorrad von Graal-Müritz kommend in Richtung Kreisverkehr Niederhagen unterwegs, als plötzlich ein BMW von einer Parkplatzausfahrt auf die Straße einbog. Der Biker konnte nicht mehr bremsen, seine Maschine prallte mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Autos.

Der Unglückswagen Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-ROS

Nach dem Zusammenprall schleuderte der 51-Jährige samt Motorrad mehrere Meter über einen Graben in einen Baum. Mehrere Äste brachen dabei ab. Erst neben dem Gehweg blieb das Zweirad liegen, der Fahrer kam vorher im Graben zum Liegen.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Zahlreiche Augenzeugen des schweren Unfalls wählten sofort den Notruf. Wenig später trafen Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr und Polizei ein. Noch im Graben liegend wurde der Motorradfahrer von Sanitätern behandelt. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der noch sehr junge Autofahrer – augenscheinlich ein Fahranfänger - musste aufgrund eines Schocks betreut werden. Die Polizei sperrte umgehend die L 22 vollständig für den fließenden Verkehr, was zur Folge hatte, dass sich in beide Richtungen ein kilometerlanger Stau entwickelte. Ein Sachverständiger der Dekra nahm an der Unfallstelle ebenfalls Ermittlungen auf.

Von Stefan Tretropp