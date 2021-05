Rostock: Müll sammeln als neuer Corona-Volkssport

Rostock

Die Hansestadt räumt auf: Durch Corona-Lockdown landet mehr Müll auf Gehwegen, Böschungen und Grünanlagen. Gleichzeitig wächst die Bereitschaft, etwas gegen den Abfall vor der eigenen Haustür zu unternehmen. Neue Initiativen für eine saubere Stadt schießen aus dem Boden, in den Stadtteilen wird in diesem Frühjahr wieder Müll gesammelt, mit Maske und Abstand.

„Es kommt unglaublich viel Man- und Woman-Power zusammen“, sagt Johannes Schmidt, Quartiersmanager in Toitenwinkel. Zwar fällt die Beteiligung in diesem Jahr pandemiebedingt geringer aus als früher, kann sich angesichts des Lockdowns aber sehen lassen. Die Kita Seestern sammelt mit. Schulen mit Notbetreuungsangeboten helfen mit, den Container zu füllen, außerdem Familien und Vereine. Insgesamt zwölf Institutionen beteiligen sich allein in Toitenwinkel am Frühjahrsputz, der am Wochenende im Rostocker Nordosten zu Ende ging.

„In den Köpfen der Leute passiert etwas“, sagt Schmidt. Die Bereitschaft, selbst etwas für eine lebenswerte Stadt zu tun, nehme zu. Das gemeinsame Sammeln lässt die Nachbarschaft näher zusammenrücken. Für die Zeit nach dem Lockdown denkt Schmidt bereits über „Blockpartys“ nach: Er stellt einen Grill auf die Wiese, die Bewohner eines Karrees verschönern und säubern gemeinsam ihr Wohnumfeld. In der Lockdown-Zeit seien viele Jugendliche froh, mal wieder draußen etwas machen zu können, meint Kay Nadolny vom Toitenwinkler Jugendclub JaNo.

Greifer und Container von der Stadt

Die Stadt stellt den Initiativen über die Stadtentsorgung und Veolia Umweltservice Container für die Entsorgung der gesammelten Abfälle bereit und verleiht Greifzangen. „Als Senator unterstütze ich die freiwilligen Sammelaktionen von ganzem Herzen!“, sagt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

Private Müllsammel-Initiativen sind im Aufwind: Beim „Coastal Cleanup Day“, dem Küsten-Saubermach-Tag, befreiten im vergangenen September Hunderte Freiwillige entlang der Ostsee in MV Uferstreifen und Strände von Folien, Kippen und Plastik.

23 Säcke Weggeworfenes

„Einfach in den sozialen Medien irgendwas teilen, reicht nicht“, meint Marcel Knaak. Der 23-jährige Brandmeister-Anwärter störte sich schon länger über eine zugemüllte Grünfläche in Reutershagen in der Nähe seines Wohnhauses. Weil es ihm wichtig ist, über Umweltschutz nicht nur zu reden, sondern etwas zu tun, gründete er auf dem Rostocker Webportal „Stadtgestalten“ die Gruppe „Rostock Müllfrei“.

Bei der ersten Sammelaktion Ende März in den Wallanlagen rechnete Knaak höchstens mit ein paar Freunden und Familienmitgliedern, die mitmachen wollen. Tatsächlich kamen 40 Leute aus allen Altersgruppen und füllten am Ende 23 Säcke mit Weggeworfenem und Liegengebliebenem. Vor allem Kindern machte das Sammeln viel Spaß, sagt der angehende Feuerwehrmann. „Viele wollten gar nicht mehr aufhören“. Mehr Umweltbildung geht nicht.

Mehr Abfall durch die Pandemie

Durch die Corona-Pandemie hat die Müllmenge zugenommen, sagt Dierkows Quartiermanager Christian Hanke, der den Frühjahrsputz in Dierkow koordiniert. Weil Imbissbuden und Restaurants geschlossen sind, wird viel mehr Essen zum Mitnehmen verkauft und draußen verzehrt. Die Verpackung schafft es allerdings nicht immer in den nächsten Mülleimer.

In Dierkow sammeln unter anderem der Fußballverein FSV Nordost und die evangelische Slütergemeinde. Wegen Corona fällt dieses Jahr allerdings alles eine Nummer kleiner aus: Statt wie sonst üblich rund 1000 Mitsammler waren dieses Mal „ein paar hundert“ dabei. Sauberer als vorher ist der Stadtteil trotzdem. Der Müll ist nicht nur in den Neubauvierteln im Nordosten und -westen ein Thema, meint Hanke. „Das trifft auf alle Stadtteile zu“.

Sammeln statt gammeln

Fast überall wird gesammelt: In der Östlichen Altstadt griffen Anwohner vor drei Wochen zu Greifer und Müllbeutel. Veranstalter war der Altstadtverein, die Stadt stellte einen Container bereit. In mehreren Jugendzentren und -treffs rief der Verein Sofa Rostock unter dem Motto „Nicht rumgammeln – lieber Müll sammeln“ bis Anfang April zum Großreinemachen auf.

Die nächsten Sammelaktionen stehen bereits fest: „Rostock Müllfrei“ ruft am 22. Mai zum gemeinsamen Abfallaufklauben in der KTV auf, zusammen mit den Klimaschutzaktivisten „Students For Future“, ein weiterer Termin ist Anfang Juni im Fischerdorf Evershagen geplant.

Von Gerald Kleine Wördemann