Sie leeren die Mülltonnen aus, kehren die Straßen, holen Sperrmüll ab und leisten den Winterdienst: Rund 300 Menschen arbeiten bei der Stadtentsorgung Rostock und ihren Tochterfirmen, der SR Technik und der SR Service GmbH. Bis auf die Auszubildenden arbeiten alle Angestellten in einer 35-Stunden-Woche – egal, ob im operativen Geschäft auf der Straße oder im Büro. Das schreibt eine Zielvereinbarung mit der Hansestadt Rostock vor, die hundertprozentige Gesellschafterin der Stadtentsorgung ist.

Das Gehalt wird in einem hauseigenen Tarif geregelt, es gibt Jahressonderzahlungen und regelmäßige Anpassungen. Für Einsätze an Feiertagen sowie in der Nacht gibt es Zuschläge und Freizeitausgleichstage. Jedem Angestellten stehen 30 Tage regulärer Urlaub zu, notwendige Berufsbekleidung wird gestellt und gereinigt.

Kraftfahrer und Mitarbeiter im Kundenservice etwa auf einem Level

Was aber verdienen die Mitarbeiter der Stadtentsorgung Rostock? Wir haben nachgefragt und einen Überblick zu den verschiedenen Berufsgruppen erstellt, sortiert nach dem Brutto-Einstiegsgehalt pro Jahr und gemessen an einer regulären 35-Stunden-Woche.

Auszubildende bekommen im ersten Jahr 1068 Euro pro Monat, egal ob im Büromanagement oder als Kfz-Mechatroniker. Ihr Verdienst steigt im zweiten Jahr auf 1118 Euro an und im dritten auf 1164 Euro pro Monat. Die Kfz-Mechantroniker erhalten in einem vierten Ausbildungsjahr 1227 Euro. Die Auszubildenden der Stadtentsorgung Rostock arbeiten per Gesetz vorgeschrieben in einer 40-Stunden-Woche.

Mitarbeiter der Straßenreinigung – egal ob maschinell oder manuell – werden im Jahr mit 27 400 bis 35 500 Euro entlohnt. Sie sind für die Reinigung der Straßen, Rad- und Gehwege sowie den Winterdienst auf selbigen zuständig.

Mitarbeiter und Helfer auf dem Recyclinghof fallen in dieselbe Kategorie und erhalten 27 400 bis 35 500 Euro per anno.

Mitarbeiter der Verwaltung, also im Sekretariat oder Assistenten, bekommen je nach Abteilung von 27 400 bis zu 54 400 Euro im Jahr. Zu ihren Aufgaben gehören Planung, Koordinierung und Überwachung von Terminen und Veranstaltungen. Auch Projekte werden mit Präsentationen und Entscheidungsvorlagen begleitet.

Lader bekommen zwischen 29 400 und 32 800 Euro brutto im Jahr. Zu ihren Aufgaben gehört das Anhängen und Entleeren von Abfallbehältern sowie das Laden von Sperrmüll und Elektroschrott.

Kraftfahrer verdienen bei der Stadtentsorgung zwischen 29 800 und 35 500 Euro im Jahr, abhängig von ihrer Berufserfahrung und Qualifikation. Sie sind diejenigen, die die Nutz-, Transport- und Spezialfahrzeuge zur Entsorgung steuern, darunter auch die ganz großen Kaliber.

Mit einem Abfallsauger halten Mitarbeiter der Stadtentsorgung Rostock die Straßen, Rad- und Gehwege in der Hansestadt sauber. Quelle: Stadtentsorgung Rostock

Sachbearbeiter und Mitarbeiter im Kundenservice erhalten zwischen 32 300 und 37 000 Euro im Jahr. Sie nehmen telefonische, elektronische und persönliche Anfragen entgegen, kümmern sich um Reklamationen und Gebührenbescheide.

Kfz-Mechatroniker und Kfz-Elektroniker, die bereits ausgebildet sind, erhalten zwischen 32 900 und 41 600 Euro brutto im Jahr. Zu ihren Aufgaben gehören die Wartung und Instandhaltung von sämtlichen Kraft- und Nutzfahrzeugen im Fuhrpark der Stadtentsorgung sowie die Überprüfung von deren Verkehrssicherheit.

Im Finanzwesen und Controlling der Stadtentsorgung werden die Mitarbeiter mit 36 500 bis 41 600 Euro brutto entlohnt. Sie sind zuständig für die Planung der Personal- und Sachkosten sowie Buchungen und Rechnungen des Unternehmens.

Mitarbeiter der Personalabteilung verdienen zwischen 36 500 und 54 400 Euro. Sie suchen neue Angestellte und kümmern sich um deren Belange, müssen sich aber auch mit Kündigungen auseinandersetzen.

Disponenten bringen es bei der Stadtentsorgung auf ein Jahresgehalt zwischen 36 500 und 41 600 Euro. Sie koordinieren Personal und Fahrzeuge und sind erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter im operativen Tagesgeschäft.

Mitarbeiter im Marketing sind für die interne und externe Kommunikation zuständig. Sie kümmern sich um den öffentlichen Auftritt des Unternehmens – auf Werbeflächen, Internetseiten, in freien und sozialen Medien. Dafür werden sie pro Jahr mit 37 200 bis 48 200 Euro entlohnt.

Von Katrin Zimmer