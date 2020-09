Rostock

Schon wieder musste die Feuerwehr Brände im Rostocker Norden löschen. Diesmal standen in der Nacht zum Mittwoch Müllcontainer im Stadtteil Lütten Klein in Flammen. Dass auch diese Brände gelegt wurden, scheint wahrscheinlich. Zuletzt hatte es in Dierkow mehrmals gebrannt. Den Flammen fielen mehrere Autos zum Opfer.

Der erste Vorfall hatte sich laut Polizei gegen 2 Uhr am Mittwoch in der Helsinkier Straße in Lütten Klein ereignet. Bislang unbekannte Täter hatten einen vor einem Mehrfamilienhaus stehenden Müllcontainer in Brand gesetzt. Durch den hellen Feuerschein wurden offenbar mehrere Bewohner wach und verständigten den Notruf. Dichte Rauchschwaden stiegen auf.

Laut Polizei bestand keine Gefahr, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen könnten. Die Polizei hat eine Anzeige wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.

Zusammenhang zwischen Bränden in Dierkow und Lütten Klein muss geprüft werden

Nur zwei Minuten Fußweg von der ersten Brandstelle in der Helsinkier Straße entfernt, gab es in der Stockholmer Straße nur eine halbe Stunde später erneut einen Brand, den die Feuerwehr löschen musste. Auch dort stand ein Müllcontainer in Flammen.

Seit mehreren Wochen treibt im Rostocker Nordosten – in Dierkow – ein Brandstifter sein Unwesen. Auf sein Konto gingen bisher vier Autos, ein Lkw-Anhänger und ein Sperrmüllhaufen. Ob es zwischen den bereits bestehenden und den neuerlichen Bränden in Lütten Klein einen Zusammenhang gibt, müssen die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Von Stefan Tretropp