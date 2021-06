Rostock

Es ist ein großes musikalisches Ereignis, das auch in Rostock stattfinden soll: Das Musical „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ kommt nach Rostock. „Eigentlich sollte das Musical bereits im Februar 2021 in Rostock auf der Bühne sein“, so Christian Meyer, Pressesprecher des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Rostock. Neuer Termin ist nun der 18. März 2023, Ort der Aufführung bleibt wie geplant die Stadthalle in Rostock.

„Wir hoffen, dass wir dann wieder in sicherem Fahrwasser sind“, blickt Meyer in die Zukunft, was die Corona-Lage angeht. Für den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg und den Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, die das Chormusical gemeinsam mit der Stiftung Creative Kirche durchführen, hat die Sicherheit aller Mitwirkenden und Zuschauenden weiterhin den höchsten Stellenwert.

Geschichte von Martin Luther King

„Es ist wirklich ein großartiges Musical“, sagt Elke Braun. Sie hatte die Idee, das Musical nach Rostock zu bringen. Elke Braun ist Leiterin des Gospelchores der Jugendkirche Rostock und war bei der Musicalpremiere in der Grugahalle in Essen dabei. Bei Christian Meyer vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Rostock, dem Elke Braun vorschlug, das Musical nach Rostock zu holen, stieß sie auf offene Ohren.

Das Chormusical erzählt die Geschichte des 1968 ermordeten US-amerikanischen Bürgerrechtlers und Baptistenpastors Martin Luther King. In 21 Liedern bereitet das Musical diese Lebensgeschichte in einer Mischung aus Gospel, Rock ’n’ Roll und Motown auf. Der Zugang zum Thema ist beim Publikum ohnehin schnell da. „Martin Luther King ist für jeden ein Begriff“, sagt Elke Braun. Und durch den tragischen Tod des Schwarzen George Floyd im Mai 2020 und der danach entstandenen „Black Lifes Matter“-Bewegung hat auch dieses Musical eine neue Aktualität bekommen, erklärt sie.

Mitmach-Chor steht im Mittelpunkt

Eine weitere Besonderheit des Musicals ist der Mitmacheffekt, denn an jedem Ort wird ein großer Chor aus der betreffenden Region gebildet, der im Mittelpunkt einer jeden Aufführung steht. In anderen Orten waren es bis zu 2500 Sängerinnen und Sängern, die auf der Bühne von Musicalsolisten und einer Big-Band unterstützt wurden. Für die 2021 geplante Aufführung in Rostock gab es schon Interessenten. „Rund 200 Sängerinnen und Sänger waren bereits für das Chormusical in Rostock angemeldet“, so Christian Meyer. Nun wird für 2023 geplant.

Rund 2400 Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland haben 2018 in der Grugahalle in Essen an der ersten Probe zum Chormusical "Martin Luther King" teilgenommen. Quelle: Stefan Arend

„Bewerben können sich ganze Chöre, aber auch Einzelpersonen“, erklärt Braun. Rechtzeitig werden sie zu den Proben eingeladen. Den regionalen Chor erwartet eine sängerische Herausforderung. „Das sind richtige Gesangspassagen, nicht nur so Ahhhs und Ohhhs“, sagt Elke Braun über die Einbindung der Sängerinnen und Sänger. Die Teilnehmerzahl an den bisherigen Aufführungsorten ist beachtlich, bisher nahmen mehr als 16 000 Sängerinnen und Sänger an den Musicalaufführungen teil, sie traten vor über 60 000 Besuchern auf. „In Rostock sind eher 500 Sänger realistisch“, sagt Elke Braun über die Bedingungen in der hiesigen Stadthalle.

Musical bislang im Osten nicht zu sehen

Der Text für das Musical stammt von Andreas Malessa, die Musik von Christoph Terbuyken und Hanjo Gäbler. „Im Musical stimmt wirklich alles“, ist Elke Braun begeistert. Das Werk wurde im Februar 2019 in der zweimal ausverkauften Grugahalle in Essen uraufgeführt. Nach einer Aufführung in der Dortmunder Westfalenhalle 1 im Rahmen des Evangelischen Kirchentages 2019 tourte das Chormusical dann Anfang 2020 mit 16 Aufführungen durch Deutschland. In Ostdeutschland ist dieses Musical bislang nicht zu sehen gewesen.

Stiftung Creative Kirche ist der Initiator Die Stiftung Creative Kirche ist eine selbstständige kirchliche Stiftung innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen. Aus einem Gospelprojekt entstanden, organisiert sie seit über 25 Jahren Gottesdienste, Workshops, Musicals, Konzerte und Festivals. Sie hat die Idee der Mitsing-Musicals inzwischen etabliert. Das Stück über Martin Luther King ist bereits ihr viertes Chorprojekt. Mit dem Musical wolle die evangelische Kirche aufzeigen, dass es sich lohnt, sich gegen Ausgrenzung aufzulehnen.

2022 werden erst mal die durch die Corona-Pandemie ausgefallenen Aufführungen nachgeholt. Dadurch rücken alle anderen Termine nach hinten, auch der in Rostock. Zudem sollen sich die vielen Mitwirkenden im Chor gut auf die Aufführung vorbereiten können. Termine für neue Aufführungen sind 2023 in Deutschland, Österreich und der Schweiz angesetzt - überall sind Sängerinnen und Sänger aus den jeweiligen Regionen dabei.

Alle Informationen zum Musical sowie Anmeldungen unter www.king-musical.de

Von Thorsten Czarkowski