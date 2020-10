Stadtmitte

Lilit Grigoryan zeigt auf ihrem Smartphone Fotos von den Zerstörungen in Stepanakert. Die Stadt liegt im Zentrum von Bergkarabach, das seit 2017 Republik Arzach heißt. Dort herrscht gerade ein militärischer Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die hauptsächlich von Armeniern bewohnte Region in Aserbaidschan ist seit über hundert Jahren ein Zankapfel zwischen beiden Staaten.

In der Endphase der Sowjetunion flammte der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan auf, in den 1990er Jahren gab es dort Krieg. Seit dem neuerlichen Ausbruch des Konflikts im September 2020 haben auch die Einwohner von Stepanakert unter dem entfesselten Krieg schwer zu leiden.

Anzeige

Der Zivilbevölkerung muss geholfen werden

Lilit Grigoryan hält ständigen Kontakt zu ihren Verwandten in Stepanakert. Die gebürtige Armenierin lässt der Krieg nicht los. Sie hat Verwandte im Kriegsgebiet, ein Cousin von ihr wurde kurz nach Ausbruch des Konfliktes zum Militär einberufen, sagt sie. Die Zivilbevölkerung ist stark vom Krieg betroffen, es gab Tote, groß sind inzwischen die Zerstörungen in Stepanakert. Lilit Grigoryan wollte den Menschen im Kriegsgebiet helfen und suchte sich Verbündete.

Lesen Sie auch: Freisprung Theaterfestival in Rostock: Vom faschistischen Kasperl bis zur Endzeit-Dystopie

Die Pianistin kam 2004 nach Rostock, um bis 2016 an der Hochschule für Musik und Theater zu studieren, heute ist die Armenierin Dozentin an der HMT. Um den Menschen zu helfen, ist zunächst praktische Hilfe gefragt.

HMT-Lehrende und weitere Musiker treten auf

Für den 17. Oktober wurde ein Benefizkonzert im Katharinensaal der HMT organisiert. „Ich bin froh, wie die HMT mich bei der Organisation dieses Konzerts unterstützt hat“, so Lilit Grigoryan. Sie hat bereits viele Zusagen bekommen, es spielen Lehrende der HMT und weitere Künstler.

Lesen Sie auch: Acht Konzerte an vier Tagen: Musikhochschule Rostock feiert Beethovens Geburtstag

Dabei sind unter anderem Bernd Zack (Klavier), Stephan Imorde (Klavier), Heiner Schindler (Klarinette), Stephan Hempel (Klarinette), Anja Setzkorn-Krause (Flöte), Daniel Paulich (Violoncello), Aukse Petroni (Gesang), das Klavierduo Olha Chipak und Oleksiy Kushnir und natürlich auch Lilit Grigoryan ( Piano). Gespielt werden an diesem Abend Werke von Chopin, Schumann, Poulenc, Babajanyan und Stravinsky.

Spenden sollen Familien im Kriegsgebiet zugutekommen

In den Kreuzgängen der HMT wird zudem eine Ausstellung mit Bildern des Künstlers Aram Galstyan zu sehen sein, der ebenfalls aus Armenien stammt. Diese Bilder können käuflich erworben werden, ein Teil des Erlöses kommt ebenfalls der Spendenaktion zugute. Die Konzerteinnahmen sollen für humanitäre Zwecke bereitgestellt werden.

Lesen Sie auch: Theaterpädagogik: Rostocker HMT verabschiedet Studenten mit Festwochenende

Es geht dabei konkret um den Kauf von haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten, Kleidung und Schuhen für die geflohenen Familien. Und nach dem Ende des Konflikts soll auch der Aufbau der bombardierten Musikschule in Stepanakert mitfinanziert werden.

Das Benefizkonzert in HMT beginnt am 17. Oktober um 19.30 Uhr, es wird natürlich unter Corona-Sicherheitsbedingungen abgehalten. Der Eintritt kostet 25 Euro, Karten sind an allen Vorverkaufsstellen und online unter www.mvticket.de/hmt zu haben. An der Abendkasse gilt auch das Kulturticket. Das Konzert wird zudem live auf www.hmt-rostock.de übertragen.

Von Thorsten Czarkowski