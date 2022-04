Rostock

Vorsichtig schaut Lisa in den kleinen Raum im Erdgeschoss der Welt-Musik-Schule „Carl Orff“ am Rostocker Rosengarten. Ihr Blick fällt auf glänzende Plättchen, die auf einem Holzgerüst aufgereiht sind. Daneben liegen Kissen auf dem Boden und Schlägel, mit denen das Instrument gespielt wird. „Kommt rein“, ruft ihr eine fröhliche Rothaarige entgegen.

Das blonde Mädchen schaut schüchtern zu seiner Mutter, die angibt, kein Deutsch zu sprechen. Englisch sei besser. Also schaltet Franziska Pfaff um und bittet erneut hinein, wie noch unzählige Male an diesem Sonnabend beim Tag der offenen Tür an der Musikschule und dem Rostocker Konservatorium.

Instrument aus Indonesien nimmt ganzen Raum ein

Alle paar Minuten lugen aufgeweckte Kinder um die Ecke. Je nach Temperament brauchen die Jungen und Mädchen etwas länger, um sich an das unbekannte Instrument zu wagen – oder sie trommeln einfach direkt drauf los. „Das ist ein Gamelan“, erklärt Franziska Pfaff, die die Welt-Musik-Schule „Carl Orff“ leitet, und deutet auf mehrere Xylophone, Gongs und Trommeln.

Das Percussion-Instrument stammt aus Indonesien und wird stets im Ensemble gespielt. „In ganz Deutschland gibt es nur 17 Stück“, so die Pädagogin. Eines davon stehe natürlich in der indonesischen Botschaft in Berlin und eines eben in Rostock.

Beim Tag der offenen Tür an der Rostocker Welt-Musik-Schule "Carl Orff" zeigt Leiterin Franziska Pfaff Kindern, wie das indonesische Instrument Gamelan funktioniert. Quelle: Katrin Zimmer

In der Hansestadt kamen die sechsjährige Lisa und ihre Mutter Marina Golubyatnykova vor etwa einem Monat an, nachdem sie aus der Ukraine geflohen waren, erklärt die hübsche blonde Frau, deren Tochter ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Über Bekannte habe sie eine Wohnung in der Innenstadt gefunden.

Schon in der Heimat habe Lisa eine Musikschule besucht, habe dort angefangen, das Klavierspielen zu erlernen. Was das Mädchen aber noch mehr liebe, sei der Gesang. „Sie singt immer und überall“, so Golubyatnykova. „Es fällt ihr leicht, sich Melodien einzuprägen und zu wiederholen.“ Nur am Text hapere es manchmal ein wenig.

Musik dient als universelle Sprache

Marina Golubyatnykova und ihre Tochter Lisa sind nicht die einzigen Ukrainer, die an diesem Sonnabend die Musikschule erkunden und nicht die einzigen Zugewanderten. Nach ihnen betritt eine Frau aus Ghana mit ihren zwei Söhnen und einer Tochter den Raum mit den Rhythmus-Instrumenten, die Franziska Pfaff ihnen an diesem Tag näherbringt. Wieder ist Englisch gefragt, doch die Verständigung funktioniert – mit Händen und Füßen und natürlich über die Musik.

Und auch das Kollegium an der 1983 gegründeten Rostocker Einrichtung, die seit 1993 von einem Trägerverein betrieben wird, ist ebenso international wie die Instrumente und die Besucher an diesem Tag. „Wir haben Kollegen aus der Ukraine, aus Russland, aus Dänemark, aus Japan – es ist toll, dass so viele verschiedene Nationalitäten bei uns friedlich zusammenarbeiten“, sagt Pfaff freudestrahlend. 45 Lehrer sind derzeit an der Musikschule tätig, inklusive Honorarkräfte.

Lehrermangel infolge der Corona-Zwangspause

Sie unterrichten momentan etwa 1100 Schüler. Die Zahl sei zuletzt wieder etwas angestiegen, nachdem die Corona-Pandemie einen Einbruch verursacht hatte. Etwa 1300 Schüler wurden vor Ausbruch der Krankheit in Rostock unterricht, so die Schulleiterin. Dabei fehle es ihnen nun viel mehr an Lehrkräften als an Lernwilligen.

Viele Kollegen seien in den vergangenen Monaten abgewandert, weil sie sich den Lebensunterhalt nicht mehr leisten konnten, weil die finanzielle Unterstützung der Politik für Künstler und Selbstständige schlicht nicht ausreichte. Immerhin die Hansestadt unterstütze die Musikschule sowie auch das Konservatorium tatkräftig. Dafür sei sie sehr dankbar, so Pfaff.

Von Katrin Zimmer