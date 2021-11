Rostock: Mutmaßliche Autoknacker wegen Bandendiebstahls vor Gericht

Rostock

Eine mutmaßliche Diebesbande steht seit Wochenbeginn vor dem Rostocker Landgericht. Den vier Polen wird vorgeworfen, gewerbsmäßigen Bandendiebstahl betrieben zu haben. Sie sollen in mehreren Fällen versucht haben, Autos zu stehlen.

Nach und nach, vorgeführt in Hand- und Fußfesseln aus verschiedenen Untersuchungshaftanstalten, betreten die 20-, 30-, 23- und 22-jährigen Polen Alan W., Jakub P., Patryk B. und Patryk S. den Gerichtssaal. Die Stimmung bei ihnen ist gut, lässig nehmen sie auf der Anklagebank Platz. Der Vorwurf, der ihnen von der Staatsanwaltschaft gemacht wird, wiegt allerdings schwer. Laut Anklage sollen die Polen, als Bande handelnd, zwischen dem 9. April und dem 26. Mai dieses Jahres in zwölf Fällen in Rostock, Wismar, Hamburg und Lübeck gewerbsmäßig Fahrzeuge, vorwiegend Toyotas, entwendet haben. In drei Fällen blieb es beim Versuch.

Rechtsgespräch angeregt

Zu Beginn stellte die Verteidigung einen Antrag auf Aussetzung beziehungsweise Unterbrechung, weil ihrer Ansicht nach „wesentliche Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei unvollständig seien und eine Ergänzung verlangten“. Diesem Antrag wurde nicht stattgegeben. Anschließend regte die Verteidigung ein Rechtsgespräch an, dessen Ziel ein so genannter „Deal“ bei vollumfassendem Geständnis sein soll. Sie fordert Bewährungsstrafen, die Staatsanwaltschaft stellt hingegen Gefängnisstrafen von viereinhalb bis fünf Jahren in Aussicht. Das Gericht zieht eine Haft von zwei Jahren und neun Monaten bis zu dreieinhalb Jahren in Betracht. Eine Einigung steht noch aus.

Zeuge informierte die Polizei

Am Eröffnungstag wurde ein 38-jähriger Mann in den Zeugenstand gerufen. Seinem Hinweis war es Ende Mai zu verdanken, dass die Bande dingfest gemacht werden konnte. Der Erzieher kam an dem Abend nach Hause und hatte seinen Wagen in einer freien Lücke geparkt, dabei die vier Männer in einem polnischen Auto sitzend bemerkt. Aus seiner Wohnung beobachtete er dann, wie diese sich an Autos zu schaffen machten. Er ging wieder herunter und parkte sein Auto um, verständigte anschließend die Polizei.

Die Polen konnten festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten im Wagen der Angeklagten mehrere gefälschte Kfz-Kennzeichen und eine Liste mit Kfz-Kennzeichen, die zu geklauten Autos gehörten. Der Prozess wird am Mittwoch nächster Woche fortgesetzt.

Von Stefan Tretropp