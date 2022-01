Rostock: Mutmaßlicher Reichsbürger fährt Polizisten bei Verkehrskontrolle an

Rostock

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Rövershäger Chaussee im Rostocker Stadtteil Dierkow hat ein mutmaßlicher Reichsbürger einen Polizisten angefahren. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge fuhr der 64-jährige Rostocker mit seinem BMW mit 73 km/h statt erlaubter 50 km/h. Die Beamten winkten den Fahrer in Richtung einer eingerichteten Kontrollstelle aus dem Verkehr.

Der Mann verlangsamte seine Geschwindigkeit nicht, sondern fuhr direkt auf den Beamten zu und kam erst einen Meter vor ihm zum Stehen. Mit hochtourigem Motorengeräusch fuhr der Tatverdächtige dann in die Kontrollstelle ein. Der mehrfachen Aufforderung, sein Fahrzeug zu stoppen, kam er nicht nach, sondern fuhr schließlich einen Polizeibeamten an. Dieser kippte auf die Motorhaube.

Erst daraufhin stoppte der Rostocker seinen BMW. Der Beamte wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube leicht verletzt. Erst nach mehrfacher Aufforderung verließ der Tatverdächtige seinen Pkw und weigerte sich, Ausweis- und Fahrzeugdokumente auszuhändigen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall bereits übernommen.

