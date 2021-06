Rostock

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Dutzende Passanten neugierig ihre Köpfe zur Tür hereinstecken und fragen, ob geöffnet ist. Noch aber müssen sie sich etwas gedulden, bis sie hier coole Cocktails und heiße Happen serviert bekommen.

„Am 21. Juni wollen wir öffnen“, kündigt René Kroboth-Stolte an. Er ist Betriebsleiter im „Fachwerk7“. So heißt das neue Restaurant, das Rostocks Gastroszene bereichern und den historischen Wittespeicher in der Schnickmannstraße wieder zur Top-Adresse für Genießer in der City machen soll.

Vor gut einem Jahr ging an gleicher Stelle buchstäblich der Ofen aus: Das „Zwanzig12“, das viele Jahre lang zu den beliebtesten Restaurants und Cocktail-Bars in der Innenstadt zählte, musste für immer schließen. Grund war die Insolvenz des damaligen Eigentümers, der Adcada-Gruppe aus Bentwisch. Als sie 2020 pleiteging und zudem die Corona-Pandemie das Gastgewerbe in den Lockdown zwang, gab es für das „Zwanzig12“ trotz bis dato guter Geschäftszahlen keine Rettung mehr.

Nun aber soll im Speicher der kulinarische Neustart glücken. Das ist das Ziel der Gastro14 GmbH, Betreiberin des „Fachwerk7“. Noch ist das Lokal eine Baustelle: Seit Januar geben sich statt Gästen die Handwerker die Klinke in die Hand. Ganz abgeschlossen sind die aufwendigen Umbauarbeiten nicht. Das Zwischenergebnis aber kann sich sehen lassen: Goldakzente an den Wänden, freigelegtes Mauerwerk, ausgewählte Deko, Toiletten wie einem Einrichtungsmagazin entsprungen, moderne Pendelleuchten im Kontrast zu historischen Balken – bis auf ein paar Tische und Sitzmöbeln erinnert im neuen Restaurant kaum etwas an den Vorgänger.

Galerie: So sieht es im „Fachwerk7“ aus

Zur Galerie So sieht es im neuen Restaurant „Fachwerk7“ aus

Die Schönheitskur war dringend nötig. Neun Jahre „Zwanzig12“-Dauerbetrieb – das ging im Fachwerkhaus Baujahr 1795 buchstäblich an die Substanz. „Botox hat da nicht gereicht, es musste schon ein Facelifting sein“, scherzt René Kroboth-Stolte. Böden und Wände wurden aufgearbeitet, die Elektrik ausgetauscht, viel Geld in neues Küchenequipment und Möbel investiert. Alles soll Wertigkeit ausstrahlen. Das Interior Design trägt die Handschrift einer Expertin: Wencke Burzlaff von der Wohnschmiede in Elmenhorst hat den Gastraum mit Unikaten bereichert.

Gäste-Lieblinge und Food-Trends

Die Inneneinrichtung ist brandneu, bei der Speisekarte setzt das „Fachwerk7“ auf ein Bewährtes, das bereits den Geschmack der „Zwanzig12“-Gäste traf: moderne Speisen im alten Speicher. Fleisch und Burger, frisch zubereitete Pastagerichte und Desserts soll es geben. Die Zutaten sollen bevorzugt saisonal und regional bezogen werden. Um neue Gaumenkitzel anbieten zu können, wird die Küchencrew experimentieren, Foodtrends ausprobieren und testen, wie etwa Wildgerichte beim Publikum ankommen. Die Preise sollen ähnlich sein wie im „Zwanzig12“.

Mit Gastronomie kennt er sich aus: Zusammen mit seinem Mann André Kroboth betreibt der Gastronom die „Klönstuv“ in Warnemünde und hat bereits in verschiedenen Lokalen des Ostseebades gearbeitet. Nun will er in Rostocks Innenstadt durchstarten und setzt dabei auf echte „Fachwerker“, also Leute vom Fach: Viele Mitarbeiter, die das Stammpublikum vom „Zwanzig12“ kennt, gehören zur „Fachwerk7“-Crew. Lars Pfützner zum Beispiel. Wenn der Bartender demnächst wieder Cocktails mixt, können ihm die Gäste quasi in den Shaker schauen: Vom zweiten Stock aus bietet ein Lichthof besten Blick auf die Bar. Die soll reich bestückt sein, denn das „Fachwerk7“ will den Ruf des „Zwanzig12“ als beste Cocktail-Bar in der City noch übertreffen. „Wir werden die allerbeste“, sagt Kroboth-Stolte und lacht.

Personal gesucht

In den kommenden Tagen werden noch weitere Schönheitsarbeiten im Restaurant vorgenommen. Beim Status Quo soll es nicht bleiben: „Wir werden das Konzept stetig weiterentwickeln“, sagt René Kroboth-Stolte. Die kommenden Wochen will er nutzen, um weiteres Personal zu finden. Nicht leicht, sagt er. Denn nach mehreren Lockdowns gelte das Gastgewerbe nicht mehr als krisensicher und viele, die vor der Pandemie in Lokalen arbeiteten, hätten sich inzwischen andere Jobs gesucht.

Dass sich die Gastro14 GmbH mitten in der Corona-Krise dafür entschied, anstelle des „Zwanzig12“ ein neues Restaurant im Wittespeicher zu betreiben und ohne Fördergelder das Haus zu modernisieren, sei ein Bekenntnis zum Standort und zur ehemaligen „Zwanzig12“-Crew. „Sie ist sehr mit der Lokalität verbunden“, sagt René Kroboth-Stolte. Er hofft, dass es einstigen Gästen genauso geht und sie zum Essen und Trinken wieder in die Schnickmannstraße kommen.

Geplant sei ein Soft Opening, sagt der Restaurantleiter. Heißt: Zum Start wird das „Fachwerk7“ für das Abendgeschäft öffnen. Die Öffnungszeiten sollen aber später erweitert werden – auf mittags bis open end, sieben Tage die Woche. „Auch den berühmtberüchtigten Brunch, den viele vom ,Zwanzig12’ kennen, wird es dann wieder geben“, sagt René Kroboth-Stolte. Den Start kann er kaum erwarten. „Wir sind heiß drauf, schnell loszulegen.“

Von Antje Bernstein