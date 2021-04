Rostock

Die nächste gute Nachricht für Fans von Live-Musik. Nachdem gerade erst DJ Bobo angekündigt hat, dass er auf Tour nach Rostock kommen will, ist nun das Konzerthighlight raus: Johannes Oerding gibt ein Konzert in der Hansestadt.

Solange wie auf die Show von DJ Bobo, der am 8. Juni 2023 in die Stadthalle kommen will, müssen sich Oerding-Fans aber nicht gedulden. Der Singer-Songwriter tritt schon am 7. August diesen Jahres im Rahmen der Open-Air-Reihe „Picknick-Konzerte“ mit seinen Lagerfeuer Acoustics auf. Tickets dafür gibt es ab Montag, 19. April, 10 Uhr, im Vorverkauf auf www.kulturbotschafter-events.de.

Neben Johannes Oerding geben diesen Sommer folgende Acts „Picknick-Konzerte“ im Iga-Park: Die Indie-Pop-Band Provinz (14. Juli), Thees Uhlmann und Band (16. Juli), Singer-Songwriter Clueso (17. Juli), Olli Schulz (23. Juli), Axel Bosse (30. Juli), Giant Rooks (13. August) sowie Popsänger Álvaro Soler (14. August). Der Ticketverkauf für diese Konzerte läuft bereits. Karten für die Show von DJ Bobo gibt es seit Freitag online auf www.djbobo.ch und www.eventim.de erhältlich. Ab dem 20. April 2021 gibt’s die Tickets dann auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Einen Vorgeschmack sowohl auf das Bobo-Konzert als auch auf das Open Air von Johannes Oerding können Fans via TV bekommen: Ab 20. April sind beide Musiker in der Vox-Show „Sing meinen Song“ zu sehen und zu hören.

Von Antje Bernstein