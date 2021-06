Rostock

Nachdem vor zwei Wochen, am 27. Mai, das Haus in der Doberaner Straße 18 brannte, liegt noch immer Brandgeruch rund um das Gebäude in der Luft. Das Wohnhaus, das durch ein defektes Gerät im Akku-Laden im Erdgeschoss an dem Mittwochnachmittag in Flammen aufging, wird durch eine komplizierte Stützkonstruktion gehalten. Und die könnte noch Monate, wenn nicht Jahre, das Bild der Doberaner Straße mitprägen.

Für die Hansestadt und das Brandschutzamt sind die Lösch- und Sicherungsarbeiten inzwischen komplett abgeschlossen, wie Rathaussprecher Ulrich Kunze mitteilt. Jetzt liege die Verantwortung allein beim Eigentümer.

Alstadt-Brand in Wismar zeigt: Sanierung kann Jahre dauern

Die Erfahrung einer anderen Hansestadt zeigt: Bis die Schäden beseitigt werden, können Jahre vergehen. Ein verheerendes Feuer hatte zwei denkmalgeschützten Gebäude in Wismar am 28. April 2018 nahezu komplett zerstört. Im Flur des Erdgeschosses zündeten Unbekannte Plastikplanen an. Die Feuerwehren mussten tagelang löschen.

Ein Jahr waren die Brandruinen ungeschützt Sonne, Regen, Schnee und Wind ausgesetzt, bevor sie mit Schutzdächern versehen, eingerüstet und mit Stahlstützen gegen Einsturz gesichert wurden. Seit November 2019 werden die historischen, denkmalgeschützten Häuser mit erheblichem Aufwand wieder aufgebaut. Ein Prozess, den auch das Rostocker Brandhaus in der Doberaner Straße erwarten dürfte.

Nachdem nach dem Brand ein Stützkorsett errichtet wurde, musste in der vergangenen Woche noch einmal mit Beton-Bausteinen nachgebessert werden. Bei dem Feuer verloren alle Bewohner ihre Wohnungen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Von Michaela Krohn