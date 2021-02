Roggentin

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen weiteren Geflügelpest-Fall. Wie eine Sprecherin des Landkreises Rostock am Donnerstag erklärte, wurde das H5N8-Virus in einem privaten Nutzgeflügelbestand in Roggentin bei Rostock nachgewiesen. Im Zuge dessen wurden Sperr- und Beobachtungsgebiete eingerichtet, in denen Geflügelhaltern unter anderem der Handel mit Eiern, Geflügel und Fleisch untersagt ist. Zum Restriktionsgebiet gehören auch Rostock und Dummerstorf. Wie viele Tiere bei dem Halter in Roggentin betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt. Der Bestand sei aber bereits getötet und entsorgt worden.

Stallpflicht im Landkreis

Wegen der aktuellen Seuchenlage gilt im Landkreis Rostock und auch in Vorpommern-Rügen bereits die Stallpflicht. Zuletzt war die Tierseuche auch bei Wildvögeln in der Nähe und bei mehreren größeren Geflügelbeständen im Land Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten.

Lesen Sie auch Geflügelpest in Horst: Stallpflicht auch in Teilen von Vorpommern-Greifswald

Sperrbezirke

Zu Geflügelpest-Sperrbezirken wurden laut Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock folgende Gemeinden erklärt:

• Broderstorf, mit den Ortsteilen lkendorf-Ausbau, Pastow, Neu Pastow, Neu Roggentin und Neuendorf

• Roggentin, mit den Ortsteilen Fresendorf, Kösterbeck und Roggentin

• Dummerstorf·mit den Ortsteilen Beselin und Kessin

Beobachtungsgebiete

Beobachtungsgebiete, in denen für Geflügelhalter ebenfalls weitreichende Sondervorschriften gelten, sind

• Amt Carbäk: Gemeinde Broderstorf mit den Ortsteilen Broderstorf, Fienstorf, lkendorf, Neu Broderstorf, Öftenhäven, Rothbeck, Steinfeld und Teschendorf

• Amt Carbäk: Gemeinde Poppendorf mit den Ortsteilen Bussewitz und Poppendorf

• Amt Carbäk: Gemeinde Thulendorf mit den Ortsteilen Hohenfelde, Klein Lüsewitz, Neu Fienstorf,

Neu Thulendorf, Sagerheide urid Thulendorf

• Gemeinde Dummerstorf mit den Ortsteilen: Bandeistorf, Damm, Dishley, Dummerstorf, Godow,

· Göldenitz, Griebnitz, Hohen Schwarfs, Kavelstorf, Klein Schwarfs, Klingendorf, Lieblingshof, Niex,

Pankelow, Petschow, Prisannewitz, Reez, Schlage und Waldeck

• Amt Rostocker Heide: Gemeinde Bentwisch mit den Ortsteilen Albertsdorf, Bentwisch, Goorstorf,

Groß Kussewitz, Harmstorf, Klein Barteisdorf, Klein Bentwisch, Klein Kussewitz, Neu Barteisdorf.

• Amt Rostocker Heide: Gemeinde Bentwisch, Ortsteil Volkenshagen mit der Straße „Auf der Heide“ bis Abzweig „Moehlenweg“.

• Amt Rostocker Heide: Gemeinde Mönchhagen mit den Ortsteilen Häschendorf und Mönchhagen

• Amt Rostocker H~ide : Gemeinde Rövershagen mit dem Ortsteil Purkshof

• Gemeinde Sanitz mit dem Ortsteil Groß Lüsewitz

• Amt Warnow-West: Gemeinde Kritzmow mit dem Ortsteilen Groß Schwaß nördlich Klein Schwaßer Weg bis Abzweig Bahnhofstr., Klein Stove und Kritzmow

• Amt Warnow-West: Gemeinde Papendorf mit den Ortsteilen Gragetop hof, Groß Stove, Niendorf, Papendorf und Sildemow

• Amt Warnow-West: Gemeinde Pölchow mit dem Ortsteil Pölchow bis Günter-Auras-Sportplatz Wahrstorf

Von dpa und OZ