Stadtmitte

Rostocker Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums (ISG) haben ein neues Magazin herausgebracht. Der „Innenhof“ erscheint am Mittwoch zum ersten Mal und ist eine Zeitschrift von Schülern für Schüler. Seit Beginn des Schuljahres haben 18 Nachwuchsredakteure über Journalismus gelernt, Themen gesucht, Interviews geführt, recherchiert und getextet, einen Namen überlegt, Sponsoren gefunden, Logos, Deckblätter und Seiten entworfen.

Herausgekommen ist ein 64 Seiten schweres Magazin, das es nur 80 Mal gedruckt, aber unendliche Male digital gibt. „Wir sind stolz über diese erste gelungene Ausgabe, die für alle Schüler kostenlos ist“, sagt Zehntklässlerin und Chefredakteurin Nina Roschild. Drei Mal jährlich soll der „Innenhof“ nun erscheinen.

Der Neubeginn

Dass es endlich wieder eine Schülerzeitung am ISG gibt, freue die Schulleitung des Hauses besonders. Die letzte Ausgabe ist einige Jahre her, wurde nur in schwarz-weiß gedruckt und auf dem Schulhof verkauft. Von mehr als 800 Schülern erwarben gerade einmal etwa 150 das Magazin. Die Neuauflage soll besser werden: Digital und kostenlos steht sie allen Schülern zur Verfügung. Über QR-Codes, die im gesamten Schulgebäude verteilt sind, können sich die Schüler nun die aktuelle Ausgabe direkt auf ihr Handy laden. „Und wer doch lieber eine gedruckte Ausgabe liest, kann sie sich in der Schulbibliothek besorgen“, erklärt Lehrerin Nicole Giest und fügt hinzu: „Wir wollten nicht, dass sich die Schüler zwischen Pommes und Zeitung entscheiden müssen und haben das Angebot deshalb kostenlos gemacht.“

Schüler erwerben Kompetenzen

Frau Giest hat den wöchentlichen Wahlpflichtkurs auf Nachfrage übernommen und damit wieder ins Leben gerufen. Sie war selbst einmal journalistisch tätig, bevor sie sich entschied, Deutsch- und Sozialkundelehrerin zu werden. In der Oberstufe spricht sie mit ihren Schützlingen über Fake News, valide Quellen und gute Recherche. Das möchte sie auch in den Kurs der Schülerzeitung übernehmen. Die Teilnehmer haben hier schon einen Workshop des Landesmedienverbandes zum Thema journalistisches Schreiben besucht. „In Zukunft wollen wir noch mehr über Journalismus lernen, zum Beispiel wie man eine Reportage schreibt“, sagt Julia Palent, die auch im Team tätig ist.

Interview mit „Monchi“

Die Schülerredaktion habe zunächst Themen sortiert und Rubriken erstellt. „In der ersten Ausgabe mussten wir uns erst einmal ausprobieren“, erzählt Bela Heger. Der Schüler hat die Schülersprecherin des Gymnasiums interviewt. „Ich habe das Gespräch aufgenommen. Das Aufschreiben fiel mir dann nicht so schwer“, berichtet er über seine Arbeit. Auch ein Interview mit „Monchi“, dem Sänger der Rostocker Band „Feine Sahne Fischfilet“ ist dabei. Er berichtet von seiner eigenen Schulzeit, was andere tun können, wenn sie zum Außenseiter werden und von neuer Musik der Band. Aber nicht nur Schüler des Kurses dürfen mitmachen, auch Gastbeiträge aus allen Klassenstufen sind willkommen. Trine Scherer aus der zwölften Klasse ist mit einem Artikel über den Klimawandel dabei und schreibt neben Fakten und Zahlen auch über wissenschaftliche Erkenntnisse.

Journalismus der Partizipation

„Wir möchten nicht nur lange Texte über Schulthemen liefern, sondern auch Unterhaltsames anbieten“, erklärt Julia Palent das Konzept. Damit meint sie Rätsel- und Mitmach-Seiten, Illustrationen und Schülerarbeiten, Meinungsbilder, Musik- und Filmempfehlungen. „Partizipation ist uns wichtig, dass nicht nur wir Themen und Input liefern, sondern auch unsere Mitschüler“, so die Redaktion. Ein Journalismus, der seine Zielgruppe versteht, sei den Machern wichtig. „Deshalb ist es auch ausschließlich für unsere Schüler gedacht“, ergänzt Lehrerin Nicole Giest.

Den Namen hat das Magazin übrigens vom Pausenhof, dem sogenannten „Innenhof“ der campusähnlichen Schule. „Es ist ein sozialer Ort, an dem wir uns treffen und austauschen“, sagen die Schüler. Das soll auch die neue Schülerzeitung leisten – nur eben digital und auf Papier.

Von Lea-Marie Kenzler