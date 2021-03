Eine nächtliche Tour mit einem E-Scooter in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock hat dem Fahrer ein unschönes Ende beschert. Der Mann fiel der Polizei in der Nacht zu Donnerstag auf und wurde angehalten. Bei der Kontrolle kam heraus: Er war betrunken. Ins Gefängnis kam er allerdings aus einem ganz anderen Grund.