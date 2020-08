Rostock

Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein soll es bald eine neue Einkaufsmöglichkeit geben. Auf einer Grünfläche neben dem Sportplatz in der Lichtenhäger Chaussee will das Unternehmen Netto Marken Discount einen Laden mit knapp 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche samt Backshop errichten. Dafür sollen mindestens 730 000 Euro investiert werden.

Ein entsprechender Bauantrag liegt bei der Stadtverwaltung bereits vor und wäre auch genehmigungsfähig. Der eingeschossige Neubau mit verglastem Eingangsbereich soll knapp 45 Meter lang, 43 Meter breit und sieben Meter hoch werden. Für die Kunden sind 76 Pkw-Stellplätze sowie 23 Fahrradabstellflächen im Freien geplant.

Unternehmen hält sich noch bedeckt

Das Unternehmen mit Hauptsitz im bayerischen Maxhütte-Haidhof will die Ansiedlungspläne bisher noch nicht offiziell bestätigen. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen zu möglichen Aktivitäten an diesem Standort kommunizieren können“, sagt Christina Stylianou, die Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto.

Bisher gibt es in der Umgebung des künftigen Standortes bereits eine Filiale des roten Netto in Elmenhorst sowie eine weitere in der Stockholmer Straße in Lütten Klein. Nachfragen, ob letztere Filiale durch den Neubau geschlossen wird, um nicht zweimal in einem Stadtteil präsent zu sein, wurden vom Unternehmen nicht beantwortet. Die Entscheidung über den Bauantrag des Discounters soll auf der nächsten Sitzung des Bauausschusses getroffen werden.

