Rostock

Seit 56 Jahren quert die Bahnbrücke am Rostocker Goetheplatz den Südring. Die besten Zeiten hat das Betonbauwerk aber längst hinter sich. „Bei Regel- und Sonderinspektionen wurden an der Überführung Schäden festgestellt, die eine Instandsetzung ausschließen“, sagt Ines Kraatz, die zuständige Projektleiterin der DB Netz AG. Schon vor Jahren war deshalb klar, dass ein Neubau her muss. 31 Millionen Euro werden investiert, um die Anlagen und den Standort fit für die Zukunft zu machen.

Die Planungen und vorbereitenden Maßnahmen sind bereits abgeschlossen. Im Mai geht es nun mit den großen Bauarbeiten los – und dadurch auch mit den Verkehrsbehinderungen. Bis Oktober 2023 ist zuerst der Rückbau und die Wiederherstellung der Nordseite vorgesehen, anschließend ist der südliche Bereich dran.

Ziel sei es, den Verkehr während der gesamten Baumaßnahme, die bis Dezember 2024 dauert, weitgehend aufrecht zu erhalten, heißt es von der DB Netz AG. So soll in der Regel mit Teilsperrungen gearbeitet werden und zumindest eine Spur pro Richtung geöffnet bleiben. Rad- und Fußwege sollen ebenfalls abwechselnd auf einer der beiden Seiten nutzbar sein.

Vollsperrungen auch für Zugpendler

Ganz ohne Vollsperrungen wird es aber nicht funktionieren. Die zuständigen Planer von Inros Lackner gehen davon aus, dass die Strecke unter der Brücke in diesem Jahr für den Verkehr insgesamt acht Tage komplett gesperrt werden muss. 2023 stehen dann noch mal neun Tage für Vollsperrungen im Kalender.

Die Großbaustelle wird sogar weiträumig angekündigt: So sollen bereits auf den Autobahnen und Fernstraßen rund um Rostock Umleitungsempfehlungen angezeigt werden, um die Innenstadt zu entlasten. „Ziel ist es, den Verkehr dadurch in die Nördliche Altstadt zu lenken“, sagt Martin Kunz von Inros Lackner. Eine Durchfahrt für Rettungswagen soll aber permanent gewährleistet werden.

Geplant ist, den Kfz-Verkehr über den Südring zum Saarplatz und anschließend zum Vögenteich umzuleiten. Fußgänger und Radfahrer müssen während der Vollsperrungen den Weg durch den Hauptbahnhof oder den Tunnel Schwaansche Straße nutzen. Was den Zugverkehr angeht, sei der Bau eines Behelfsbahnsteiges geplant. Nach derzeitigem Stand soll der S-Bahn-Verkehr die meiste Zeit problemlos rollen. Laut DB-Netz-AG sind während der gesamten Bauzeit bis Ende 2024 insgesamt vier Wochenenden vorgesehen, an denen für Zugreisende Schienenersatzverkehr nötig wird.

Schienenersatzverkehr mit Buslinie 25

Größeren Einfluss hat die Brücken-Baumaßnahme dagegen auf den Öffentlichen Nahverkehr. „Die Straßenbahnen fahren nur von April bis Oktober 2023 wie gewohnt“, sagt Severin Gierlich von der Rostocker Straßenbahn AG. Für den Rest der Bauzeit gelten geänderte Linienführungen. „Das gilt vor allem für die Linien 2, 3 und 4“, so Gierlich. Die Straßenbahnlinien 1, 5 und 6 seien von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Als Ersatzverkehr wird die Buslinie 25 verlängert. „Wir greifen dafür eine alte Streckenführung wieder auf – der Bus fährt dann vom Doberaner Platz zum Hauptbahnhof“, sagt Severin Gierlich. Die meiste Zeit ende der Bus an der Südseite des Hauptbahnhofs, um dort einen problemlosen Umstieg zur Straßenbahn zu ermöglichen. „Während der Tage, an denen es unter der Brücke eine Vollsperrung gibt, fährt der Bus dann zur Nordseite des Bahnhofs.“ Ab September 2024 soll der Verkehr wieder vollständig unter der Brücke rollen können.

Baulärm-Hotline für Anwohner und Gymnasium

Für die Anwohner rund um die Brücke wird während der Bauzeit eine Lärmhotline geschaltet. Man könne bei einer Maßnahme dieser Größenordnung Baulärm nicht verhindern, sei aber mit den Firmen in enger Abstimmung, um die Belange der Betroffenen zu berücksichtigen, sagt Till Kleinert vom zuständigen Ingenieurbüro, das die Überwachung des Lärms innehat.

So soll auch Rücksicht auf den Schulbetrieb genommen werden. Gerade in Zeiten der Abiturprüfungen werden am Innerstädtischen Gymnasium nämlich auch die Räume gebraucht, die in Richtung der Schienen liegen. Darauf soll nach Auskunft der Projektverantwortlichen bei der Planung der Baumaßnahme aber geachtet werden.

Von Claudia Labude-Gericke