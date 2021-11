Rostock

Rostock wirft beim Impfen wieder den Turbo an: Am Montag nimmt in der Stadt offiziell ein neues Impfzentrum den Betrieb auf – in der Innenstadt, auf dem Gelände der Uni. Drei Tage pro Woche soll es ab sofort auch dort den Piks gegen Corona geben. Der erste Schritt der neuen Impfkampagne in der Hansestadt. „Wir werden von Impfwilligen total überrannt. Das ist die beste Nachricht seit Wochen“, sagt Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke).

Allein am Donnerstag haben die Impfärzte der Stadt fast 1000 Spritzen gegen das Coronavirus verabreicht. „Und da sind die Impfungen bei den Hausärzten noch gar nicht mitgerechnet“, sagt Bockhahn. Denn auch die Praxen planen wieder Großes, starten am kommenden Sonnabend eine „Impfwoche“ mit Terminen auch am Wochenende.

Mehr Termine, neuer Stützpunkt

Bisher bot die Hansestadt Impfungen „nur“ im Warnow-Park in Lütten Klein an. „Auch dort bauen wir unser Angebot nochmals aus“, sagt Bockhahn. In den Räumen einer derzeit geschlossenen Apotheke sollen nun auch Spritzen verabreicht werden. „Im bisherigen Impfstützpunkt im Obergeschoss des Einkaufszentrums gibt es Impfungen ohne Termin. In den neuen Räumen im Erdgeschoss impfen wir alle jene, die sich über die Hotline des Landes einen Termin geholt haben.“ In Lütten Klein impft die Stadt an fünf Tagen in der Woche – montags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 20 Uhr.

„Wir werden von Impfwilligen überrannt. Wir brauchen mehr Fachpersonal – und vor allem brauchen wir Impfstoff“, sagt Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Quelle: Frank Hormann/dpa

Neu ist der Impfstützpunkt an der Schwaanschen Straße im Stadtzentrum. „Wir nutzen dort die Container der Uni-Bibliothek“, so Bockhahn. Montags, mittwochs und freitags wird dort der Impfstoff verabreicht, jeweils von 15 bis 20 Uhr. „Die Universität Rostock hat ein großes Interesse daran, die Forschung und den Lehrbetrieb durch zusätzliche Impfangebote aufrechtzuerhalten. Eine Impfung ist die beste Möglichkeit, sich vor einer Infektion zu schützen“, sagt Uni-Rektor Professor Wolfgang Schareck zu dem neuen Angebot. Und auch dort scheint das Interesse riesig: Allein bei einem Probelauf am Donnerstag ließen sich mehr als 300 Menschen den Piks geben.

Über 30 nur Moderna

In den Impfzentren der Stadt gibt es in der kommenden Woche fast ausschließlich den Impfstoff von Moderna. „Wie das Vakzin von Biontech basiert auch der Impfstoff von Moderna auf der mRNA-Technologie. Moderna ist genauso wirksam und genauso gut verträglich wie Biontech“, so der Gesundheitssenator. Sowohl Erst- als auch Boosterimpfungen seien mit dem US-Impfstoff möglich.

„Biontech gibt es vorerst ausschließlich für Impfwillige unter 30 Jahren“, so Bockhahn. Der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson ist derzeit nicht verfügbar in den Impfzentren. Auch Rostock beobachte die Impfstofflieferungen vom Bund mit einer gewissen Sorge, heißt es aus dem Rathaus. Bockhahn: „Ärzte und Kommunen sind in der Lage, die Impfangebote massiv hochzufahren. Wir brauchen jetzt den Impfstoff.“

Personal wird knapp

Und noch ein Problem hat die Stadt derzeit: „Räume für Impfzentren finden wir. Auch die Ausstattung kriegen wir gestellt. Aber wir brauchen auch Personal – Krankenschwestern und -pfleger, Ärzte.“ Jeder, der qualifiziert sei, möge sich bei der Stadt melden. Auch da sei der Bund gefragt: „Viele medizinische Fachkräfte würden uns gerne unterstützen, dürfen es aber nicht. Die Gesetze schreiben vor, dass sie nur 70 Tage pro Jahr ,nebenbei’ arbeiten dürfen – in Impfzentren zum Beispiel.“

Diese 70 Tage hätten viele Fachkräfte aber schon im Frühjahr und Sommer „vollgemacht“. Bockhahn: „Der Bund sollte das medizinische Personal dringend von der 70-Tage-Regelung ausnehmen. Die Leute werden jetzt gebraucht.“

Stadt bereitet Kinderimpfungen vor

Denn die Hansestadt stellt sich darauf ein, dass die Zahl der Impfwilligen sogar noch zunehmen wird. „Aktuell kann sich bei uns jeder über 12 Jahren impfen lassen“, so Bockhahn. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat den Impfstoff am Donnerstag aber auch für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen freigegeben.

„Wir werden Kinderimpfungen erst anbieten, wenn die Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt und das Paul-Ehrlich-Institut das Vakzin auch freigegeben hat“, sagt Bockhahn. „Aber ja: Wir bereiten uns darauf vor, dann auch eine Impfstrecke für die Jüngsten aufzubauen.“

Ärzte starten Impfwoche

Auch die niedergelassenen Ärzte wollen beim Impfen wieder Vollgas geben: „Wir starten in vielen Praxen bereits in der kommenden Woche“, kündigt Dr. Thomas Maibaum, Allgemeinmediziner aus Rostock und Mitglied im Vorstand der Ärztekammer MV, an. Vom 4. bis zum 11. Dezember soll es in der Stadt und im Umland wieder eine Reihe von Sonderimpfaktionen geben. Maibaum, der auch in Gelbensande und Blankenhagen praktiziert, bietet zusammen mit Kollegen zum Beispiel am kommenden Sonnabend einen Impftag in Blankenhagen an. 350 Dosen stehen zur Verfügung. „Dieses Mal impfen wir nach Voranmeldungen – telefonisch in der Praxis oder via E-Mail.“

Dr. Thomas Maibaum bot im April bereits einen Impftag in „Karls Erlebnisdorf“ an. Jetzt wollen die Hausärzte wieder Sondertage anbieten. Quelle: Ove Arscholl

„Es gibt zwei Zielgruppen, die Priorität haben: Menschen über 60, die noch gar keine Impfung haben, sowie alle Risikopatienten, für die eine Boosterimpfung nach sechs Monaten angezeigt ist“, so Maibaum. Auch er kritisiert den Bund für die „Budgetierung“ des Impfstoffes: „Die niedergelassenen Ärzte stehen bereit. Wir brauchen jede Dosis. Und zwar jetzt“, schimpft Maibaum. Aus seiner Sicht führt nur die Impfung aus der Pandemie: Wenn Deutschland eine Impfquote von 95 Prozent erreiche, seien Einschränkungen nicht mehr nötig.

Maibaum erklärt: „Die Impfung schützt nicht davor, sich zu infizieren oder leichte Symptome zu entwickeln. Aber sie schützt vor dem Krankenhaus, der Intensivstation. Wir werden dann nur noch ganz, ganz selten schwere Ausreißer erleben. Die gibt es aber auch bei der Grippe.“

Von Andreas Meyer