Rostock

Da ist sie! Rostocks neueste und modernste Fähre nimmt Kurs auf die Hansestadt. Der „Warnowstromer“, der künftig im Stadthafen zwischen dem Kabutzenhof und Gehlsdorf pendeln soll, hat die Werft in Stralsund verlassen und sein neues Revier erreicht.

Nach OZ-Informationen wird das Schiff gegen 15 Uhr die Molenköpfe passieren. Die E-Fähre, die komplett mit Solarstrom und Batterien betrieben wird, soll ab September im Liniendienst starten. Noch ist das nicht möglich: Der Umbau der Anleger auf beiden Seiten der Warnow dauert noch an.

Rostock lässt sich die klimafreundliche Querung des Flusses rund vier Millionen Euro kosten – zwei Millionen Euro für das Schiff, weitere zwei Millionen Euro für die neuen Anleger. Der „Warnowstromer“ spart – verglichen mit der bisherigen Warnow-Fähre – 36 000 Liter Diesel pro Jahr ein. Die Fähre hat Platz für 80 Passagiere und 15 Fahrräder.

Liniendienst ab September?

Nach zehn Monaten Bauzeit bei Ostseestaal und Ampereship in Stralsund wurden in den vergangenen Tagen die Probefahrten erfolgreich absolviert. Für die Überführung auf dem Seeweg über die Ostsee von Stralsund nach Rostock musste eine ruhige Wetterlage abgewartet werden, so Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau. Und: Die Fähre musste stets in Küstennähe bleiben.

„Es ist ein besonderer Moment, dass wir die ,Warnowstromer‘ nun in heimischen Hoheitsgewässern sehen. Bis zum Start des Linienverkehrs wird er sich vertäut im Hafen liegen“, so Zachau. „Wir sind uns sicher, dass die Fähre zuverlässig und völlig emissionsfrei ihren Dienst versehen wird“, so Ingo Schillinger, Projektleiter bei Ostseestaal.

Betrieben wird die Fähre von der Rostocker Straßenbahn AG. Auch dessen Chefin, Yvette Hartmann, freut sich auf den Start: „Unsere Fahrgäste können sich auf ein wirklich tolles Schiff freuen“, sagt sie. Den Namen hatten übrigens OZ-Leser vorgeschlagen.

