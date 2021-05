Rostock

Große Freude bei den Rettungskräften in Rostock: Mehr als 900 000 Euro hat die Hanse- und Universitätsstadt in die Beschaffung von acht neuen Dienstfahrzeugen gesteckt. Eine Investition, die dringend notwendig gewesen ist, wie Ordnungs- und Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) am Dienstag bei der offiziellen Übergabe betonte: „Der Rettungsdienst leistet schließlich einen unverzichtbaren und in vielen Fällen überlebenswichtigen Beitrag für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen unserer Stadt – und das mehr als hundert Mal jeden Tag.“

Nach sieben Jahren im Einsatz

Auf das Jahr gerechnet seien das 20 000 Einsätze seitens des Rostocker Rettungsdienstes und noch einmal genauso viele bei den Hilfsorganisationen. Mit der Beschaffung sei ein weiterer Schritt bei der kontinuierlichen Modernisierung der Fahrzeugflotte gemacht worden, um die Patienten optimal zu transportieren. Die alten Fahrzeuge, die im Durchschnitt sieben Jahre im Einsatz gewesen sind, haben damit nun ihre Lebensdauer erreicht. Jüngere Modelle werden weiterhin lediglich als Reserve-Rettungswagen genutzt.

Dr. Claudia Scheltz ist Rostocks Ärztliche Rettungsdienstleiterin. Quelle: Ove Arscholl

Übergeben wurden am Dienstagvormittag zwei Krankentransportwagen und ein Rettungswagen für das Deutsche Rote Kreuz (DRK), ein Rettungswagen für die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und schließlich ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen sowie ein Fahrzeug für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst für die Rostocker Berufsfeuerwehr. „Es ist wichtig, dass die Stadt regelmäßig in die Erneuerung der Flotte investiert, schließlich ist das unser Haupt-Arbeitsmaterial“, hebt Johann Edelmann, Leiter des Brandschutz- und Rettungsamtes, hervor.

Ruhender Verkehr bereitet zunehmend Probleme

Ein Blick ins Innere der neuen Fahrzeuge zeigt: Es ist ausschließlich modernste Technik verbaut. Und das mache sich auch in der Größe und beim Gewicht bemerkbar. „Aufgrund des hohen technischen Bedarfs, der besteht, fahren wir quasi mit kleinen Lastkraftwagen zum Einsatz, die nur mit entsprechendem Führerschein gesteuert werden können“, erklärt Edelmann.

Und genau das bringt die Einsatzkräfte aktuell immer wieder ins Schwitzen. Denn gerade in Stadtteilen, wie Warnemünde und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, sei ein Durchkommen mit solch großen Fahrzeugen eine extreme Herausforderung. Grund dafür sind zugeparkte Einfahrten und verengte Straßen. „Das kann uns unter Umständen wertvolle Minuten kosten. Und in manchen Fällen kommt es genau auf die an.“

Von Susanne Gidzinski