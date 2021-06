Rostock

Die autofreie KTV in Rostock wird Wirklichkeit. Zumindest in Teilen des Viertels und das bereits ab dem 1. Juli: Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) will dann einen Bereich zwischen dem Brink, dem Barnstorfer Weg und der Leonhardstraße für Autos sperren. Bis zum Herbst soll dort Rostocks neueste Fußgängerzone entstehen.

„Das ist ein Modellversuch“, sagt Matthäus. Gastronomen sind begeistert, die Händler in der KTV hingegen überhaupt nicht. Die einen erhoffen sich mehr Geschäft, die anderen fürchten geringere Umsätze.

Was ist geplant?

Seit Jahren ist das Stichwort „autofreie KTV“ immer wieder Thema – in der Bürgerschaft, im Ortsbeirat. Das Szeneviertel – mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 37,9 Jahren auch der jüngste Stadtteil Rostocks – soll lebenswerter werden. Weniger Verkehr, weniger Parkplätze. Stattdessen mehr grüne Oasen, mehr Sitzgelegenheiten.

„Ob das funktioniert, wollen wir am Brink ausprobieren“, sagt Matthäus. Die Fläche vor dem „Metropol“-Kino, dem Café Central und bis zur Bar „Farellis“ soll künftig für Autos gesperrt werden.

„Der herrscht jeden Tag Chaos, obwohl dort überall nur das Halten erlaubt ist.“ Zwischen 6 und 10 Uhr erlaubt die Stadt künftig Lieferverkehr. „Ansonsten wird das alles zur Fußgängerzone“, sagt Matthäus. Mit mobilen Absperrungen soll der Bereich gesichert werden, vom Barnstorfer Weg sollen Autos immer noch in Richtung Leonhardstraße abbiegen können.

Warum macht Rostock das?

Vor allem den Gastronomen will die Stadt mit der Maßnahme helfen: Nirgendwo sonst in Rostock gäbe es so viele Restaurants, Bars und Kneipen auf engem Raum wie im Bereich vor der Adler-Apotheke. „Sie sollen sich nach den schwierigen Monaten in der Pandemie ausbreiten dürfen, mehr Sitzplätze und Tische im Freien anbieten“, erklärt der Senator. „Die hohen, alten Häuser und dazu Gastronomie – das kann den Flair einer italienischen Piazza haben“, schwärmt Matthäus.

Ja, auch innerhalb der Verwaltung habe es Bedenken gegen das Vorhaben gegeben. „Genau deshalb ist es ein Modellversuch bis in den Herbst. Dann schauen wir, ob es etwas gebracht hat und wie sich die Lage vor Ort entwickelt. Wenn es gut läuft, denken wir über eine Dauerlösung nach. Und wenn nicht, dann war es einen Versuch wert.“

Über den Pilotversuch hat die Stadt den Ortsbeirat bisher nur schriftlich informiert: „Aber ich finde es gut“, sagt bereits der Vorsitzende, Felix Winter (ebenfalls Grüne). „In dem Bereich ist es immer eng.“ Gastronomen, Fußgänger, Radler – für alle sei zu wenig Platz. „Ohne Autos kann es eigentlich nur besser, entspannter werden.“ Die Fläche sei der richtige Ort, mal etwas auszuprobieren.

Das sagen die Gastronomen

Einer der größten Fürsprecher des Projektes ist Andy Szabó vom Restaurant Käthe. Er sagt: „Kunden kommen weiter zu den Geschäften, alle Anwohner bleiben erreichbar.“ Aber für die Gastronomen sei das Projekt wichtig – um nach sieben Monaten im Corona-Lockdown wieder attraktiv zu sein.

„Wir probieren es aus. Und wenn es nicht angenommen wird, dann bleibt alles beim Alten“, so Szabó. „Und Sorgen, dass der Bereich nun zur Partymeile wird, muss auch niemand haben: Die Auflagen der Nachtruhe bleiben doch unberührt.“

Und das sagen die Händler

Die Händler am Brink sehen das Projekt hingegen skeptisch: „Leider wurden bei der Planung dieses Projektes die betroffenen Anwohner und Gewerbetreibenden völlig außen vor gelassen“, schreiben sechs Anwohner und Händler in einem Brief an Matthäus und den Ortsbeirat.

„Die Parkplatzsituation rund um den Brink, den Barnstorfer Weg, Leonhardstraße und Niklotstraße wird sich durch den Wegfall von Parkplätzen für Kunden und Anwohner massiv verschlechtern“, sagt beispielsweise Vanessa Stock, Inhaberin des Modegeschäftes „Haltestelle“. „Dieser Plan sorgt nur dafür, dass wir noch schlechter zu erreichen sind. Das führt zu Umsatzeinbußen.“ Und die könnten sich vor allem kleinere Geschäfte nach den monatelangen Schließungen während der Pandemie nicht mehr leisten.

Und noch ein Argument gegen das Vorhaben führt Stock an: Die Sperrung führe dazu, dass noch mehr Verkehr am Margaretenplatz unterwegs ist – direkt vor der Schule. „Das Verkehrschaos bringt steigende Unfallgefahren für unsere Kinder mit sich.“

So reagieren Anwohner

Philip Wilems ist genervt von den Autos am Brink: Die Straßenränder seien zugeparkt und beim Überqueren der Straße müsse man schon gut aufpassen. Er begrüßt die Idee am Brink eine Fußgängerzone einzurichten, dann „haben die Läden und Cafés auch mehr Platz“. Philip Wilems geht sogar noch einen Schritt weiter: Wenn es nach ihm ginge, könnte die Fußgängerzone auch noch am Café Zentral vorbei bis in den Barnstorfer Weg Richtung Ottostraße verlängert werden.

Anna Klein freut sich über die geplante Fußgängerzone am Brink. Die 23-Jährige Studentin sitzt selbst gern mal in einem der Cafés am Brink. Sie findet, dass es für Fußgänger und Radfahrer an der Ecke Barnstorfer Weg und Am Brink schon mal unübersichtlich und gefährlich werden kann. Die Kurve ist gerade durch die parkenden Autos schlecht einzusehen. Die Parkplätze, die mit der Fußgängerzone dann wegfallen würden, sind in ihren Augen verkraftbar.

Als Norbert Bogisch von den Plänen zur Fußgängerzone Am Brink erfährt, sagt er gleich: „Das ist ja dumm. Ich bin Autofahrer.“ Der 66-Jährige sieht die Vorteile für die Fußgänger. Aber mit dem Auto muss der Rentner dann einen größeren Umweg in Kauf nehmen, um zu seiner Wohnung zu kommen. Auch zu seiner Lebensgefährtin wird der Weg aus der Innenstadt heraus dann komplizierter. Wegen der Parkplätze ist er entspannt: Auf dem Hinterhof zu seiner Wohnung ist ausreichend Platz für sein Auto.

