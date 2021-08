Rostock

Sie ist vielleicht die schönste Straße der Kröpeliner-Tor-Vorstadt: die Eschenstraße. Nun soll sie Zuwachs bekommen. Zwei Wohn- und Bürogebäude sollen ganz am Ende der Straße an der Grenze zum Warnowufer entstehen.

Das Bauvorhaben umfasst zwei Wohn- und Geschäftshäuser. Die neuen Adressen sind auch schon klar: Eschenstraße 7a und 8a. „In beiden Häusern werden insgesamt elf Wohnungen entstehen“, berichtet Jens Gienapp, Geschäftsführer der Immobilienagentur Engel & Völkers in Rostock, die die Vermarktung der Wohnungen übernommen hat. Die Wohnungen haben eine Größe von etwa 70 bis 110 Quadratmetern mit je drei bis vier Zimmern. „Ob es Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen geben wird, ist vom Eigentümer noch nicht entschieden“, ergänzt Gienapp. Die Phase der Suche nach Interessenten werde erst im nächsten Jahr beginnen. Zusätzlich entstehen zwei Büroflächen im ersten Obergeschoß, die Parkflächen für Autos sollen sich im Erdgeschoss befinden.

Große Glasfassaden und Dächer aus Metall

Geplant wurden beide Häuser vom Rostocker Architekten Achim Mansfeld. Der stellte das Projekt auch bei der letzten Sitzung des Ortsbeirates KTV vor. Einer der beiden Baupläne wurde bereits vom Ortsbeirat und auch vom Bauausschuss der Bürgerschaft befürwortet. Äußerlich werden sich die beiden Häuser ziemlich von den Altbauten nebenan unterscheiden. Geplant sind die beiden Gebäude mit einer Putz- und Klinkerfassade. Ins Auge schießen, betrachtet man die Visualisierung des Architekten, sofort die großflächigen Verglasungen und Metalldächer, die in einem Bogen verlaufen.

Wann genau mit den Bauarbeiten in Rostocks Szeneviertel begonnen werden soll, ist allerdings noch unklar. „Generell halten wir es für sinnvoll, dass dort neue Wohnhäuser entstehen“, sagt Ortsbeiratschef Felix Winter (Grüne). Es seien bislang aber noch viele Fragen offen, die vor allem die direkten Nachbarn der künftigen Neubauten bewegen. „Sie fragen sich zum Beispiel, wie die genauen Zuwegungen während der Bauphase verlaufen sollen“, so Winter weiter.

Viele Fragen von benachbarten Anwohnern sind noch offen

Die Eschenstraße, eine Sackgasse, die nur vom Patriotischen Weg aus befahrbar ist, ist eine schmale Straße. Autos können beispielsweise nur auf einer Seite der Straße parken. Schon jetzt gilt die Straße verkehrstechnisch als problematisch. Selbst die Stadtentsorgung hat immer wieder Probleme mit der Erreichbarkeit der am Ende liegenden Wohnhäuser gemeldet. Sollen sich dort nun also auch noch Baustellenfahrzeuge hindurchzwängen? Vermutlich nicht. „Die Zuwegung für Baufahrzeuge wird vor allem über das Gelände der Tankstelle am Warnowufer geleitet. Aber ganz ohne Einschränkungen für die Anwohner wird es wohl nicht ablaufen“, so Felix Winter.

Zudem gebe es offene Fragen bezüglich der Hochwassergefahr. Aktuell sind vor allem die Häuser in Nähe zum Warnowufer immer wieder von Hochwassern betroffen. Keller laufen regelmäßig voll. „Die Anwohner wollen natürlich wissen, ob sich die Situation durch die neuen Gebäude verbessern oder verschlechtern kann“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Felix Winter. Sein Appell daher an den Bauherrn: „Die Anwohner würden sich über ein Gespräch zu all den Fragen freuen.“

Kaum freie Bauflächen in der KTV

Als Bauherr der sechsgeschossigen Häuser ist eine Firma aus Ribnitz-Damgarten ausgewiesen: die 3 J Projekt GbR. Noch ist nicht klar, ob die Wohnungen zum Verkauf oder zur Miete angeboten werden. Sicher ist jedoch: In der KTV gibt es kaum noch freie Bauflächen für Wohnhäuser, wenn die Baulücke am Ende der Eschenstraße erst geschlossen ist.

Großflächige Neubauten für Wohnhäuser sind in der KTV nur am Werftdreieck geplant. Der größte Teil des Werftdreiecks zwischen dem Neptun-Einkaufscenter und der Lübecker Straße gehört der Wiro. Rostocks stadteigene Wohnungsgesellschaft will dort ein komplett neues Wohnviertel errichten.

