Modernes Bad mit ebenerdiger Dusche, Balkon vorm Panoramafenster, Möbel wie aus dem Schöner-Wohnen-Katalog – so sieht die Studentenbutze von heute aus. Die Einbauküche ist brandneu, der Kleiderschrank unbenutzt, die Matratze noch in Folie eingeschweißt. Bald soll sich hier der erste Mieter ins Bett kuscheln und wie zu Hause fühlen. Noch aber sind die Bauarbeiter am Werk. Das Appartement ist eine Musterwohnung und Teil eines der größten Neubauprojekte Rostocks.

Am Platz der Freundschaft, in direkter Nachbarschaft zu Hauptbahnhof und Stadthalle, errichtet die Dalegio-Unternehmensgruppe drei miteinander verbundene Wohn- und Geschäftshäuser – eines für Familien, eines für junge Leute, eines altersgerecht für Senioren.

Das Mittelhaus heißt Campo One: 150 Appartements, verteilt auf sechs Stockwerke, voll möbliert. „Man muss sich quasi um nichts kümmern. Einfach einziehen und wohlfühlen. Perfekt für Studierende und Auszubildende“, sagt Katja Pieletzki von der Dalegio-Hausverwaltung. Schnelles Einziehen und eine flexible Mietdauer ermöglichten Mietern alle Freiheiten.

All inclusive für Mieter

Wer hier leben will, kann aus drei Wohntypen wählen: Tiny, Balance oder Penthouse. Sie sind zwischen 22 und 60 Quadratmeter groß. Shopping-Touren in Möbelhäusern können sich Mieter vor dem Einzug sparen, sie bekommen das All-inklusive-Paket: Einbauküche, Schränke, Bett, Schreibtisch, Beleuchtung, dazu Wifi, Strom, TV-Anschluss – alles, was Studierende in ihrer Bude brauchen, ist vorhanden und in der Miete inbegriffen. Die Preise sind gestaffelt nach Stockwerk, Lage und Größe. Der kleinste Appartementtyp wird ab 520, der größte ab 700 Euro pro Monat vermietet.

Auf mehreren Stockwerken wird es Waschräume mit Waschmaschinen und Trocknern geben. Selbst zum Essen müssen Mieter das Haus nicht verlassen: Im Erdgeschoss des Neubaus entstehen Gewerbeflächen für Ladenlokale und Gastronomie. Die ersten Mieter stehen schon fest. „Ein Asia-Restaurant und die ‚Burger me‘-Kette ziehen ein, das ist schon sicher“, verrät Katja Pieletzki.

Vermietungsstart am Vögenteich Während das Projekt Campo One Formen annimmt, geht’s auch am Vögenteich voran. Hier baut Muhsal Immobilien & Projektentwicklung in drei Bauabschnitten 89 Mietwohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und 17 Gewerbeeinheiten. Die ersten Wohnungen sollen zum Jahreswechsel bezugsfertig sein, bis Mitte 2022 sollen alle Mietwohnungen vermietet werden.

2019 hat der Bau begonnen. Der Rohbau ist fertig, die ersten Appartements bis auf ein paar Kleinigkeiten auch. Auf einen Termin, wann die ersten Mieter im Campo-One-Haus einziehen können, will sich Katja Pieletzki nicht festlegen. Lieferengpässe bei Möbeln und Material, die die Baubranche bundesweit ausbremsen, machen sich auch auf der Campo-One-Baustelle bemerkbar. „Wir vermieten erst, wenn wir sicher wissen, dass wir bezugsbereit sind.“ Interessentenlisten aber gibt es schon, und Besichtigungstermine können zeitnah online auf www.campo-one.de vereinbart werden.

Community-Bereiche für Sportskanonen und Hobbyköche

Lange kann der Erstbezug nicht mehr auf sich warten lassen. Läuft alles nach Plan, soll im kommenden Januar nämlich neben den Appartements auch der hauseigene Fitnessbereich – 50 Quadratmeter groß und mit allen Gerätschaften ausgestattet – fertig sein. Die Lounge samt weitläufiger Terrasse und eine Gemeinschaftsküche werden dann voraussichtlich ebenfalls zur Verfügung stehen.

Mit solchen Community-Bereichen will Dalegio das Lebensgefühl junger Leute treffen. Selbiges soll sich auch im Interior widerspiegeln. So werden die Flurwände, noch nackter Beton, zur Leinwand für Streetart. Graffiti-Künstler aus Berlin seien gebucht, sagt Katja Pieletzki.

Die Dalegio-Unternehmensgruppe zählt zu den großen Playern auf dem Immobilienmarkt der Hansestadt und hat in und um Rostock bereits an die 300 Objekte verwaltet oder vermietet – vom Einfamilienhaus bis zur Gewerbefläche.

Von Antje Bernstein