Rostock: Neuer Anlauf zum Wohnen im historischen Lokschuppen

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird davon geredet, dass im historischen Lokschuppen am ehemaligen Güterbahnhof in Rostock Wohnungen entstehen sollen. Nun ist es so weit: Die Südstadt Wohnprojekt und Erschließungsträger GmbH lässt in dem technischen Denkmal 21 Mietwohnungen mit ein bis fünf Zimmern bauen. „Wir wollen ein breites Segment von Singles bis Familien abdecken“, sagt Unternehmenssprecher Maik Weber.

Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 geplant. „Das Vorhaben wird hochwertiger als ursprünglich angedacht, weil wir Denkmalschutz und energetisches Bauen zusammenbringen“, so Weber. Es entstehe ein Energie-Effizienz-Haus nach KfW-Standard 55. Zum Investitionsvolumen will das Unternehmen keine Angaben machen. Das Umfunktionieren eines Industriedenkmals in ein Mehrfamilienhaus sei eine besondere Herausforderung.

Baugenehmigung liegt seit 2016 vor

Bauarbeiten am ehemaligen Lokschuppen am Güterbahnhof in Rostock. Quelle: OVE ARSCHOLL

Der Großteil werden Zwei- und Dreiraumwohnungen sein. Alle sollen über Balkon oder Terrasse und einen Stellplatz verfügen. Die Ausstattung bewege sich im mittleren Standard. Unklar sei noch die Höhe der Mietpreise. „Wir müssen abwarten, wie sich die Baukosten entwickeln“, sagt Weber dazu. Die Preise sollen sich im normalen Marktsegment für Rostock bewegen. Ein Plus seien die niedrigen Nebenkosten durch die energetische Bauweise, so der Sprecher.

Eine Baugenehmigung für den Lokschuppen liegt bereits seit Februar 2016 vor. Doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. Zuletzt wollte die Südstadt Wohnprojekt und Erschließungsträger GmbH erst ihr Projekt an der Eselföterstraße beenden – die Sanierung des ehemaligen Theaters Kleines Haus – ehe das Denkmal umgebaut wird. Die Baugenehmigung musste daher verlängert werden.

2018 stürzte Teil der Dachkonstruktion ein

Im August 2019 begannen dann die Abbrucharbeiten. Nun wird die Kalthalle saniert. Das Rostocker Denkmalamt ist über alle Schritte informiert. „Es gab mehrere Gutachten zum Bauzustand des Lokschuppens“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Untersucht wurden unter anderem Holz, Ziegel, Dachkonstruktion und Statik.

Ein Bild aus alten Zeiten: Damals war der Lokschuppen am alten Güterbahnhof noch in Betrieb. Quelle: Bertold Brinkmann

Bereits saniert ist die Dachkonstruktion der Kalthalle. „Sie konnte zu großen Teilen erhalten werden“, sagt Kunze. Dabei stürzte im Herbst 2018 ein Teil der Dachkonstruktion ein. Das Denkmalamt wies den Investor daraufhin an, das Dach notzusichern, damit kein Wasser eindringen kann. Das ist dann auch passiert.

Für die Stabilisierung des Gebäudes musste der schadhafte Sockel abschnittsweise entfernt werden. „Dieser wird originalgetreu mit geborgenem Ziegelmaterial wieder aufgebaut“, sagt Kunze. Derzeit wird das Außenfachwerk saniert und die nicht mehr zu haltenden Ziegelgefache mit historischem Steinmaterial ausgemauert. „Die großen Holztore im Süden wurden ausgelagert, saniert und liegen zum Wiedereinbau im Lager.“ Der Innenausbau erfolge nach Schließen der Außenfassaden.

Historische Schienenanlage wird ebenfalls saniert

Im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen sollen dann in einem zweiten Bauabschnitt Teile der historischen Schienenanlage einschließlich der Drehscheibe erneuert werden. „Grundsätzliches Ziel der Sanierung sei der Erhalt von möglichst viel historischer Bausubstanz sowie der spezifischen Kubatur des Lokschuppens mit seinem Fachwerk und den großen Holztoren“, teilt Kunze mit.

Für das Denkmalamt ist jedoch klar, dass bei Nutzungsänderungen dieser Art auch eine Veränderung im Erscheinungsbild des ehemaligen Lokschuppens deutlich sichtbar werden wird. Schließlich sei die Kalthalle ohne Heizung und Dämmung für die Reparatur von Lokomotiven gebaut worden. „Bei einem Wohnhaus müssen jedoch Bedingungen, wie Belichtung, Belüftung, Wärme, Zugänglichkeit und Brandschutz, erfüllt werden“, sagt Kunze. Er betont, dass die Sanierungen bisher intensiv durch einen Holzschutzgutachter begleitet wurden.

Wichtiges Zeugnis der Rostocker Industriegeschichte Im Jahr 1850 wurde der Friedrich-Franz-Bahnhof gebaut. Mit dem Bau des heutigen Hauptbahnhofs wurde dort 1905 der Personen- und 1996 der Güterverkehr eingestellt. Das alte Bahnhofsgebäude ist heute eine Seniorenresidenz. Im Jahr 1998 kaufte die Wohnpark-Gesellschaft das Areal. Fast alle Bahnanlagen sind inzwischen verschwunden. Die früheren Güterabfertigungshallen wurden zu Wohnraum umgebaut. Im Jahr 2012 gab es Streit zwischen der Wohnpark-Gesellschaft, die das technische Denkmal abreißen wollte, und der Denkmalpflege der Hansestadt, die das Gebäude unbedingt erhalten wollte. Das Rostocker Amt setzte sich durch. Der seltene Ringlokschuppen mit der vorgelagerten Drehscheibe sei ein wichtiges Zeugnis der Rostocker Industriegeschichte, argumentierte die Denkmalpflege. Beim Kauf des Grundstücks durch die Investoren von der Deutschen Bahn war auch der Erhalt der historischen Bausubstanz festgeschrieben worden. Nach dem Streit verkaufte die Wohnpark-Gesellschaft den Lokschuppen.

Von André Horn