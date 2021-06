Rostock

Heiß auf Holz: Baustoffe sind aktuell extrem begehrt, aber schwer zu bekommen. In einem riesigen Markt in Rostock gibt es sie – noch – in Hülle und Fülle. Ob Dielen, Dämmmaterial, Fenster oder Ziegel: Hier können Hausbauer, Renovierungswillige und Baufirmen nahezu aus den Vollen schöpfen. Kein Wunder, denn der Baustoffhandel ist brandneu. Im Fischereihafen, an der Marieneher Straße, betreibt die Fachmarkt-Kette Jacob Cement Baustoffe seit Kurzem ihre erste Filiale in der Hansestadt. Am Donnerstag wurde sie offiziell von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen eröffnet.

Für Boy Meesenburg ist das ein wichtiges Zeichen. „Wir wollen ein Rostocker Unternehmen sein und das auch zeigen.“ Die kleine Willkommensfeier mit dem Rathaus-Chef kommt da gerade recht. Meesenburg ist Chef der Jacob Sönnichsen AG, die unter den Markennamen „Jacob Cement Baustoff“ und „Jacob Cement Fliesen“ Fachmärkte an 18 Standorten in Norddeutschland betreibt. Auf Rostock hat er schon länger ein Auge geworfen und 2016 ein über 20 000 Quadratmeter großes Baugrundstück gekauft, um – nach zwei Jahren Bauzeit und einer Investition von 10,5 Millionen Euro – Kunden in der Marieneher Straße Baumaterial zu bieten.

Jacob-Cement-Inhaber Boy Meesenburg (r.) zeigt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Fliesenausstellung in Marienehe. Quelle: Ove Arscholl

Das Sortiment weckt auch Madsens Interesse. „Wenn ich schon mal hier bin, könnte ich eigentlich gleich einkaufen“, scherzt er, „Ich bin ja gerade selbst Häuslebauer.“ An Abnehmern für Holz, Beton und Werkzeug wird es Jacob Cement aber auch sonst nicht fehlen, prognostiziert der OB. „Rostock will wachsen.“

Das hört Robert Diederich gern. Als Leiter des neuen Baustoffhandels zeigt er Kunden buchstäblich, wo der Hammer hängt. Er weiß, dass er hat, „was gerade viele wollen“: Holz und Kunststoffrohre zum Beispiel. Bestimmte Produkte seien aktuell Mangelware und auf dem Weltmarkt kaum noch zu bekommen. „Aber wir haben trotzdem genug Material auf Lager.“

Der Baustoffhandel Jacob Cement ist jetzt auch in Rostock in der Marieneher Straße 16 ansässig. Quelle: Ove Arscholl

Bislang hat Jacob Cement Kunden in und um Rostock von der Niederlassung in Kritzmow aus mit Fliesen versorgt. Diese wurde nun im Zuge der Neueröffnung in Rostock geschlossen. Das Baustoff-Geschäft in der Hansestadt wickelte das Unternehmen bis dato von seiner Filiale in Ribnitz-Damgarten aus ab. Diese bleibt weiter bestehen.

Boy Meesenburg hofft auf einträgliche Geschäfte, will der Stadt aber auch etwas zurückgeben. Deshalb darf Häuslebauer Claus Ruhe Madsen, statt Geld auszugeben, einen dicken Scheck mitnehmen: Meesenburg spendet 5000 Euro, die der OB einem sozialen Zweck zukommen lassen soll. Das Geschenk will Madsen gern im Bereich Sport anlegen.

Während die Jacob-Cement-Mannschaft auf die Eröffnung anstößt, wird knapp zehn Kilometer warnowaufwärts kräftig gewerkelt: Die Riedelsche Dachbaustoffe GmbH (Rida) will Dachfenster, Dämmstoffe, Regenrinnen und Werkzeug effektiv und zeitgemäß unter Dach und Fach bringen und baut dafür am Firmenstammsitz im Rostocker Osthafen eine neue Lager- und Logistikhalle. „Der Neubau ersetzt unser fast hundert Jahre altes Lagergebäude“, erklärt Rida-Geschäftsführer Rico Oertel. Die neue Halle werde mit effizienten Hochregalsystemen ausgestattet und mit modernster Elektro-Staplertechnik bewirtschaftet. Den Vorgänger hatte das Rida-Team im vergangenen Jahr bei einer Abriss-Party buchstäblich platt gemacht.

Auf dem Gelände der Riedelschen Dachbaustoffe GmbH am Altkarlshof entsteht eine neue Halle. Quelle: Ove Arscholl

„Durch unsere neue Lagerlogistik können wir Wartezeiten für unsere Kunden und Lieferanten enorm reduzieren und viele Arbeiten in den Innenbereich verlegen. Dadurch erhöht sich nicht nur die Arbeitsqualität für unser Team, sondern auch der Schallschutz für das umliegende Gewerbe“, so Oertel.

So soll die neue Lager- und Logistikhalle der Riedelschen Dachbaustoffe GmbH aussehen, wenn sie fertig ist. Quelle: Rida (Visualisierung)

Für das Familienunternehmen Rida, das neben Rostock eine Niederlassung in Stralsund betreibt, ist der Neubau ein Bekenntnis zum Stammsitz an der Warnow. Hier wurde die Firma im Jahr 1842 gegründet. Heute zählt sie zu den führenden Fachhändlern in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir fühlen uns sehr verbunden mit dem historischen Standort und freuen uns, hier unsere Zukunft zu gestalten. Die optimale Lage ist zum Nutzen aller, denn die verkehrsgünstige Anbindung an die Autobahn, die Nord-Süd-Verbindung zwischen Autobahn und Hafen sowie die Stadtnähe ermöglichen nicht nur ein wirtschaftliches Arbeiten, sondern vermeiden auch Verkehr für Rostock“, sagt Oertel. Der erste Bauabschnitt soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. „Die gesamte Logistikhalle wird ab Dezember voll in Betrieb gehen.“

Öffnungszeiten Jacob Cement Marieneher Straße 16 / Fischereihafen Öffnungszeiten: Mo-Fr 6.30–18 Uhr Riedelsche Dachbaustoffe Altkarlshof 1 Öffnungszeiten: (April - Oktober) Mo-Do 6.30-17 Uhr; Freitag 6.30-15 Uhr

Von Antje Bernstein