Rostock

Zufrieden blickt Lothar Welte zu den Wagen seines Autoscooters. Zusammen mit seiner Frau und zwei Mitarbeitern erledigt der Vorsitzende des Schaustellerverband Mecklenburg-Vorpommern die letzten Vorbereitungen. „Es fehlt noch die Deko, außerdem steht die Bauabnahme noch an“, sagt er. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir in diesem Jahr noch starten können und sind sehr erleichtert über diese Möglichkeit.“

Auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen eröffnet am Mittwoch der erste mobile Freizeitpark der Hansestadt. Auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern locken bis zum 23. August rund 20 Fahrgeschäfte sowie Imbiss- und Vergnügungsstände. „Nun können die Schausteller unter Beweis stellen, dass Freizeitparks auch in der aktuellen Situation möglich sind“, sagt Welte. „Außerdem können wir Erfahrungen für den Weihnachtsmarkt sammeln.“

Klassiker und Besonderheiten

Auch Inga Knospe ist froh, dass es wieder losgeht. „Wir versuchen seit der ersten Woche, Konzepte für die Branche zu erarbeiten“, sagt die Geschäftsführerin des Rostocker Großmarktes. „Es liegt nicht in unserer Natur, zu warten. Wir sind froh, mit der Landesregierung diese Lösung gefunden zu haben.“ Der Stadthafen biete eine schöne Kulisse für den mobilen Freizeitpark. „Wir hoffen sehr auf die letzten Ferienwochen und auf die Touristen, die vielleicht mal eine Abwechslung zum Strand suchen“, sagt sie. „Neben den Klassikern wie dem Breakdancer und dem Kettenkarussell sind auch Fahrgeschäfte dabei, die sonst nicht nach Rostock kommen – weil die Schausteller sonst andere Tourenpläne haben.“

Größte mobile Achterbahn

Unter anderem erwartet die Besucher die größte mobile Achterbahn Deutschlands, den „Rock & Roller Coaster“. Mit einer Höhe von 25 Metern überragt sie alle anderen Attraktionen und ist schon von Weitem zu erkennen. „Wir haben insgesamt fast 1000 Meter Schienen verlegt“, erklärt Schausteller Willi Vorlop. „Während der dreiminütigen Fahrt erreichen die Einzelwagen eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern.“ Die Fahrgäste seien im Alter zwischen sechs und 90 Jahren. „Wir fahren über drei Etagen, haben aber keine Loopings. Daher eignet sich die Fahrt für jede Altersgruppe“, so Vorlop.

Bei der größten Talfahrt werden die Besucher zudem fotografiert und können ein Erinnerungsfoto kaufen. Die Schaustellerfamilie ist extra aus Hannover angereist. „Uns hat das Konzept gefallen und wir freuen uns, endlich wieder aufbauen zu können.“

Adrenalin beim Rückwärts-Überschlag

Saltos gibt es hingegen im Fahrgeschäft „Pacific Rim“, das in den vergangenen Tagen neben der Achterbahn aufgebaut wurde. „Wir sind so weit fertig, wir müssen nur noch putzen“, sagt Chef Roberto Groß und lacht. Die Besucher sitzen in einer Reihe nebeneinander, die Gondeln sind zwischen zwei unabhängig voneinander drehbaren Armen befestigt und können so vorwärts, rückwärts, seitwärts bewegt werden. „Es sind Überschläge aus verschiedenen Richtungen möglich“, erklärt Groß. „Wer mitfahren will, muss mindestens 1,40 Meter groß sein.“ Um die Corona-Abstandsregeln zu gewährleisten, werde nur jeder zweite Platz besetzt.

Ab Mittwoch geöffnet Der mobile Freizeitpark öffnet am Mittwoch, dem 22. Juli, auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen. Geöffnet hat er Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr (ab 21 Uhr ohne Musik), Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro pro Person, wobei die Eintrittskarte auch gleichzeitig als „Wertbon“ dient, mit dem die Angebote im Park genutzt werden können. Wie in vielen anderen Bereichen auch müssen die Besucher Kontaktadressen angeben.

Autoscooter bei Mädchen beliebt

Zu den Rummelklassikern gehört auch im mobilen Freizeitpark der Autoscooter „Hot Wheels“ von Lothar Welte. „Früher war dieses Fahrgeschäft vor allem bei Jungen beliebt, heute kommen auch immer mehr Mädchen“, erklärt der Schausteller. „Die wollen gern rumschubsen, die Jungs anfahren und sich gegenseitig herausfordern.“ Die Zwangspause hat der Betreiber genutzt, Arbeiten an der Fahrbahnplatte vorzunehmen. 24 Wagen – sowohl Einsitzer als auch Zweisitzer – sind ab Mittwoch fahrbereit.

Beliebtes Spiel: Wurf ins Klo

Wie bei jedem Rummel können Besucher auch beim mobilen Freizeitpark Gewinne abstauben. Eine Besonderheit ist das Toiletten-Wurfspiel. Besucher können Bälle in Toilettenschüsseln werfen, die immer wieder automatisch den Deckel auf- und zuklappen. „Die Firma hat sich dieses Spiel patentieren lassen“, erklärt Welte. „Das gibt es sonst auch nicht in Rostock.“ Beliebt ist die Aktivität vor allem bei Kindern. „Sie stellen sich gern auf den Tresen und freuen sich, wenn sie treffen“, sagt Mitarbeiter Dieter Hecht. Zu gewinnen gibt es unter anderem Teddybären, Dartscheiben und Einhorn-Figuren.

Erlebnisgastronomie am Hafen

Cocktails genießen in einer Strandatmosphäre, umgeben von Piraten und Skeletts: Das können Besucher am Getränke- und Imbissstand von Bernhard Schultze. „Wir haben alles dekoriert und dachten uns, das passt hier gut in den Hafen“, sagt er. „Das letzte Mal waren wir im Januar beim Turmleuchten – das ist mehr als sechs Monate her. Welcher Betrieb schafft sowas? Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Es geht um unsere Existenz.“ Absperrseile sollen den Abstand gewährleisten. „Wir hoffen, dass das alles so funktioniert. Unsere Angebote kamen vor Corona immer gut an.“

Von Katharina Ahlers