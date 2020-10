Stadtmitte

In der Rostocker Altstadt wird die letzte große Baulücke geschlossen: Auf dem rund 2300 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Grubenstraße und Großer Wasserstraßen haben bereits die Abrissarbeiten begonnen. Zuletzt sind jedoch die Bagger von der Baustelle abgezogen worden, was bei Anwohnern Fragen aufgeworfen hat.

Investor Jonas Holtz gibt diesbezüglich Entwarnung: „Wir warten aktuell auf die Freigabe der Archäologen.“ Es handle sich um einen normalen Vorgang. „Ich gehe davon aus, dass die Arbeiten zeitnah fortgeführt werden“, so der Jungunternehmer.

Bauvorhaben an besonderer Stelle

So sieht es aktuell auf der Baustelle zwischen Grubenstraße und Großer Wasserstraße aus. Quelle: privat

Es ist ein Bauvorhaben an besonderer Stelle. Seit der Wende gab es bereits mehrere Eigentümer, die immer wieder vor dem schwierigen Baugrund zurückschreckten: Denn die Brachfläche, die ein Kriegsschaden ist, hat ein großes Gefälle. Auch befindet sich unter der Erde in den alten Kellergewölben ein Europäisches Fledermaus-Quartier. Der Artenschutz ist also ebenfalls zu beachten.

Zuletzt sprang die Hanse-Gruppe ab. Inzwischen hat Jonas Holtz aus Born auf dem Darß das Projekt übernommen, der sich mit gerade einmal 32 Jahren bereits ein Firmenimperium aufgebaut hat. Zuletzt sorgte er mit seinen Plänen für die Kinder-Spielwelt Pandino in Bargeshagen ( Landkreis Rostock) für Aufsehen.

Der Aufstieg eines Jungunternehmers Begonnen hat der Aufstieg von Jungunternehmer Jonas Holtz (32) aus Born auf dem Darß mit der Gründung der HK Solartec GmbH und der Entwicklung von Photovoltaikanlagen. Start war in einem 50 Quadratmeter großen Büro. In den vergangenen fünf Jahren sind inzwischen 300 Mitarbeiter dazugekommen und das Umsatzvolumen ist auf rund 120 Millionen Euro pro Jahr gestiegen. Holtz errichtet nun einen eigenen Büro- und Logistikstandort in Roggentin ( Landkreis Rostock) mit mehr als 1500 Quadratmetern Bürofläche. Mit der JES.AG gründete Holtz im vergangenen Jahr ein eigenes Energieversorgungsunternehmen. Dabei stehe die dezentrale Energiewende im Vordergrund, sagt der Unternehmer: „Wir errichten in der Regel Anlagen dort, wo die Energie auch verbraucht wird.“ Allein 2020 habe sein Unternehmen 1500 Anlagen in Deutschland errichtet. 2021 werden es 4000 Stück sein. „Damit sind wir absoluter Marktführer in Deutschland, was mich sehr stolz macht“, sagt Holtz. Zur JH Holding Unternehmensgruppe gehören auch mehrere Fashion Stores sowie Hotel- und Ferienimmobilien. Weitere Geschäftsfelder hat Holtz mit der „Joho Broiler Bar“ und dem Pandino erschlossen. „Diese werden wir in den nächsten Jahren ausbauen“, so der Jungunternehmer.

In Rostocks Altstadt entstehen nun in den kommenden zwei Jahren 58 Mietwohnungen, fünf Gewerbeeinheiten und eine Tiefgarage mit 50 Stellplätzen. Die Gründung sei anspruchsvoll, „aber absolut machbar und nicht besorgniserregend“, sagt Holtz. Das Investitionsvolumen liege bei 18,9 Millionen Euro.

Viele Proben und Untersuchungen zum Baugrund

So sollen die Häuser an der Grubenstraße künftig aussehen. Quelle: JH Holding GmbH & Co. KG

Eine weitere Besonderheit: Die Baustelle befindet sich direkt neben dem Krahnstöver, einem der ältesten Häuser Rostocks. Der Ortsbeirat Stadtmitte sorgt sich nun um mögliche Erschütterungen durch die Gründungsarbeiten. „Eine Schädigung wäre fatal“, sagt Ortsbeiratschef Andreas Herzog ( SPD).

Investor Holtz betont, dass er sich seiner Verantwortung hier bewusst sei: „Als Rostocker liegt mir der Krahnstöver auch am Herzen. Er gehört zum Stadtbild und hat eine große Bedeutung für die Stadt.“

Es habe im Vorfeld bereits viele Gespräche mit den beteiligten Firmen gegeben. Auch seien dutzende Bodenproben genommen und etliche Untersuchen durchgeführt worden. „Wir werden mit einem speziellen HDI-Bohrverfahren gründen, um die Erschütterungen gering zu halten“, sagt Holtz. Das gesamte Bauvorhaben werde mit einer Pfahlgründung umgesetzt. „Wir arbeiten hier mit sehr erfahrenen und renommierten Partnerfirmen zusammen, die auf solche Vorhaben spezialisiert sind.“

Investor bittet Anwohner um Verständnis und Mitarbeit

Die Abrissarbeiten zwischen Grubenstraße und Großer Wasserstraße sind inzwischen abgeschlossen. Hier ein Bild von Mitte August. Quelle: OVE ARSCHOLL

Auch befürchteten Anwohner ein Verkehrschaos, wenn die Baustellenzufahrt über die Große Wasserstraße erfolgt. Holtz versichert aber, dass dies weiter über die Grubenstraße geschieht. „Ich weiß, dass das Vorhaben sensibel und auch logistisch eine große Herausforderung ist. Ich bitte daher alle Anwohner um Verständnis und aktive Mitarbeit, damit wir das Vorhaben schnellstmöglich abschließen können.“

Zuletzt waren Eigentumswohnungen für das Baugebiet im Gespräch. Davon hat Holtz jedoch Abstand genommen. „Ein Verkauf in der Lage war für mich von Anfang an schwer vorstellbar.“ Nach Fertigstellung sollen rund 165 Menschen in den Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen leben. Fünf Häuser werden an der Großen Wasserstraße und fünf an der Grubenstraße entstehen.

Die Höhe der Mietpreise steht laut Investor noch nicht fest: „Wir befinden uns aktuell in der Findungsphase. Die Höhe wird sich aber an den ortsüblichen Marktpreis anpassen.“

Enge Abstimmung mit Denkmalschutz

So sollen die Häuser an der Großen Wasserstraße künftig aussehen. Quelle: JH Holding GmbH & Co. KG

Bei der Architekturplanung habe Holtz in Abstimmung mit dem Denkmalschutz großen Wert auf die typische Struktur der östlichen Altstadt gelegt. Er sei davon überzeugt, dass sich das Objekt perfekt an die Umgebung anpassen wird. „Durch einen Innenhof mit Balkonen und einem Spielplatz, können sich die neuen Bewohner trotz der zentralen Lage, auch auf ein Zuhause mit hoher Lebensqualität und Rückzugsmöglichkeiten freuen.“

Das Bauvorhaben in der östlichen Altstadt ist das erste Vorhaben der JH Holding Unternehmensgruppe in Rostock. Das zweite Bauvorhaben für ein Wohn- und Geschäftshaus am Warnowufer steht bereits in den Startlöchern. „Auch hier haben die ersten Arbeiten bereits begonnen“, sagt Holtz. Über weitere Grundstücksankäufe und Wohnungsbau-Vorhaben in Rostock werde derzeit intensiv verhandelt.

Von André Horn