Rostock

Ist es das wert? Vor dieser Frage steht Rostocks Politik, wenn es um den Schnatermann geht. Seit Wochen ist bekannt, dass der Schiffsanleger des beliebten Ausflugsziels marode ist. Das Hafenamt hat ihn gesperrt – für Segler und Gästedampfer. Nun hat Hafensenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) erstmals konkrete Zahlen vorgelegt, wie teuer eine Sanierung werden würde – und bei denen dürfte so mancher Entscheider in der Bürgerschaft kurz blass geworden sein. Denn die Stadt müsste 5,2 Millionen Euro ausgeben, um den Anleger wieder in den Ist-Zustand zu versetzen. Selbst die günstigste Variante kostet noch 3,3 Millionen Euro.

Während Segler und Tourismusbranche für die Sanierung werben und am Schnatermann großes Potenzial sehen, sind viele Fraktionen noch skeptisch. Vor allem SPD und Grüne scheuen noch die enormen Kosten.

Tradition seit über 100 Jahren

Der Schnatermann – er zählt zu den traditionsreichsten Ausflugszielen in Rostock. Schon vor über 100 Jahren zog es die Menschen aus der Stadt dort ins Grüne, in die Idylle zwischen dem Breitling und der Rostocker Heide. Die Ausflugsgaststätte dort hat Kultstatus. An dem Anleger machten bisher täglich Ausflugsdampfer fest – mit Gästen aus Warnemünde oder Markgrafenheide.

„Die Region hat enormes Potenzial“, sagt auch Matthias Fromm, der Tourismus-Chef der Hansestadt. Nicht nur die Rostocker selbst, sondern zunehmend auch Touristen würden den Schnatermann als Ausgangs- und Zielpunkt für Ausflug in die Rostocker Heide nutzen. „Die Heide spielt auch in unserem Tourismuskonzept eine wichtige Rolle: Dort wollen wir gesundheitsbewussten Gästen Ruhe und Natur bieten.“ Einen Thalasso-Pfad haben Tourismuszentrale und Forstamt bereits angelegt, weitere Attraktionen im Wald sind in Planung. „Die Heide ist immerhin der größte Küstenwald Deutschlands“, so Fromm.

Er bekennt: „Ich bin ein Fan der Heide und des Schnatermanns. Das ist für Familienausflüge ein Traum!“ Und deshalb müsse das Ausflugsziel auch weiterhin mit dem Schiff erreichbar sein. „Wir können uns vorstellen, in Zukunft auch wieder Feste in der Heide anzubieten: Die Forstkulturnacht ist ein riesiger Erfolg“, so Fromm.

Skipper kämpfen um den Hafen

Wenn keine Schiff mehr am Schnatermann anlegen können, würde das vor allem Reinhard Kammel hart treffen: Er ist Kapitän und Unternehmer, fährt mit seinem Heckraddampfer in der Saison mehrmals täglich vom Alten Strom zum Schnatermann und von dort weiter bis nach Markgrafenheide. „Ich brauche den Anleger, Rostock braucht den Anleger“, sagt er. „Wo können die Rostocker denn sonst noch hin für einen Ausflug in der Stadt?“

Aber nicht nur der Berufskapitän, sondern auch die Hobby-Skipper kämpfen für einen neuen Anleger: „Vor allem bei schlechtem Wetter ist der Schnatermann ein wichtiges Ziel. Viele Segler aus dem Stadthafen, die nicht raus auf die Ostsee wollen, steuern ihn an“, sagt Torsten Hübner, Vorsitzender des Akademischen Segelvereins aus Warnemünde. Er ist überzeugt, dass eine Sanierung der Hafens am Schnatermann sich für Rostock sogar auszahlen könnte: „Wenn die Stadt das richtig schick macht, kann das eine neue Attraktion für Wassersportler werden – nicht nur aus Rostock.“

Viele Ideen für das Ausflugsziel

Silke Walzog-Meyer gehört zu den Betreibern des bekannten Ausflugsgaststätte am Schnatermann –und auch sie hat gute Gründe, warum die Stadt in einen neuen Anleger investieren sollte: „Gerade in diesen Zeiten sehen wir doch alle, wie wichtig Ausflugsziele in der Nähe und im Grünen sind“, sagt sie. Und ja, auch sie sieht noch viel Potenzial am Schnatermann.

Es gab dort zum Beispiel mal eine Surfschule, weil das flache Wasser ideal für Anfänger ist. Walzog-Meyer ist überzeugt, dass ein solches Angebot heute wieder funktionieren könnte. Auch einen neuen Bootsverleih kann sie sich vorstellen. Und: „Es war immer mal die Rede davon, hier einen großen Kinderspielplatz zu bauen und den Badestrand am Breitling attraktiver zu machen. Wir brauchen keine großen Attraktionen, mit kleinen Maßnahmen lässt sich der Schnatermann noch schöner für die Rostocker machen“, sagt sie.

Das alles funktioniere aber nur, wenn der Schnatermann auch auf dem Wasserweg erreichbar sei. Denn mehr Autoverkehr in der Heide wolle niemand.

Politik scheut die Millionenkosten

Die Bürgerschaft aber ist angesichts der enormen Kosten skeptisch, ob Rostock so viel Geld am Schnatermann ausgeben sollte. Der Rostocker Bund um Sybille Bachmann hatte jüngst vorgeschlagen, das Areal zum Außenstandort für die Bundesgartenschau 2025 zu machen – und so Geld einzuwerben für die Anlegersanierung.

Doch die anderen Fraktionen halten von der Idee nicht viel: „Wir haben schon genug Buga-Projekte, die wir erfolgreich umsetzen müssen. Für den Schnatermann brauchen wir eine Lösung für das Ausflugsschiff“, so Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Grünen. Und: „Der Seglerhafen ist zu klein, um Investitionen von fünf Millionen Euro zu rechtfertigen. Wir wollen eine günstigere, kleinere Lösung.“ Die SPD sieht zwar Potenzial am Schnatermann, möchte das Naherholungsgebiet „erhalten und ausbauen“. Aber auch Steffen Wandschneider-Kastell, Frontmann der Sozialdemokraten in der Bürgerschaft, will dafür keine Millionen ausgeben: „Wir suchen eine vertretbare Lösung für die Fahrgastschifffahrt.“

Einzig die CDU ist klar dafür, am Schnatermann notfalls auch viel Geld in die Hand zu nehmen: „Mit dem richtigen Konzept kann der Hafen am Schnatermann eine neue maritime, touristische Attraktion werden. Durchaus möglich, dass wir dann auch Geld vom Land für die Baumaßnahmen bekommen können.“

Von Andreas Meyer