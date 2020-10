Der neue Spielplatz im Rostocker Klostergarten hat 140 000 Euro gekostet – und ist nach Meinung von Eltern eine Gefahr für ihre Kinder. Bei der Umgestaltung sei an vieles gedacht worden, aber offenbar nicht an die Kleinen. Ihre Liste an Mängeln ist lang. Die Verantwortlichen hingegen wehren sich gegen die Vorwürfe.