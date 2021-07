Rostock

Chili schnuppert sich durch den Laden. Sie hat es förmlich in ihrer Nase: Sie ist einem brandaktuellen Food-Trend auf der Spur. Und tatsächlich, die Bulldoggenmischlings-Dame wird fündig und erschnuppert Hunde-Leckerlis aus Süßkartoffeln und schwarzen Soldatenfliegen. „Snacks aus Insekten sind gerade absolut angesagt“, erklärt Jasmina Naskovski-Bußmann und lacht, weil Chili wie zum Beweis etliche Tüten aus dem Regal zieht.

Die 29-Jährige weiß, bei welchen Produkten Vier- und Zweibeiner anbeißen. Sie führt Rostocks erste Hunde-Boutique „Rostocker Fellnase“. Den Shop in der Kistenmacherstraße, einer Seitengasse der Bummelmeile Kröpi, hat die Rostockerin Anfang 2020 eröffnet. Seither hat sich der Laden vom Geheimtipp zur Top-Adresse gemausert, in dem Hunde-Fans Freischnauze Exklusives für ihre Lieblinge shoppen.

Enorm erfolgreich trotz drei Corona-Lockdowns – Jasmina Naskovski-Bußmann kann es selbst kaum glauben. „Es grenzt an ein Wunder. Ich bin so dankbar für unsere treuen Kunden.“ Um ihnen etwas zurückzugeben, plant die Unternehmerin den nächsten großen Wurf: einen neuen, größeren Shop und einen Hundefriseur-Salon.

Die Hunde-Boutique bekommt ein neues Zuhause: Spätestens im Herbst will Jasmina Naskovski-Bußmann mit „Rostocker Fellnase“ an den Hopfenmarkt umziehen. Dort laufen aktuell die Umbauarbeiten: Wo zuletzt Damen-Kleider über den Tresen gingen, will Jasmina Naskovski-Bußmann in rund zehn Wochen Designerjäckchen und Hoodies für Hunde verkaufen.

Der Umzug ist nötig, denn ihr jetziger Laden platzt aus allen Nähten. Das liegt nicht nur an der wachsenden Kundschaft, sondern auch am vielfältigen Sortiment. Das lässt selbst bei anspruchsvollen Hundeschnauzen kaum Wünsche offen: Gemüse-Smoothies, Hanfkekse, Eiscreme und edle Pralinen – hier bekommen Leckermäulchen, was sie in der Futterabteilung namhafter Haustier-Märkte vergeblich suchen.

Auch bei der Haustier-Ausstattung wird geklotzt statt gekleckert. Hochwertige Leinen, Hundebetten, preisgekrönte Fressnäpfe, Hundeschwimmwesten, Shampoos – das und mehr findet im Laden aktuell auf kaum 30 Quadratmetern Platz. Der neue Shop dagegen misst 80 Quadratmeter. Viel Raum also für neue Produkte. „Wir wollen unser Sortiment auf große Rassen erweitern“, verrät Jasmina Naskovski-Bußmann.

Auch ihr Team wächst. Bislang sind ihre Chihuahuas Prince und Sir Douglas ihre einzigen Mitarbeiter. Ab August bekommen sie tierisch gute Verstärkung: Bulldoggen-Mischling Chili und Chihuahua-Rüde Pumpkin – zwei mit dem richtigen Riecher für Hundeartikel. Das Duo bringt sein Frauchen mit: Jule Tschammer. Die 29-Jährige war zunächst selbst Kundin im Shop, demnächst wird sie hier mit den Scheren klappern.

Sobald Jasmina Naskovski-Bußmann mit „Rostocker Fellnase“ in den neuen Laden umgezogen ist, will sie ihren jetzigen Shop in einen Salon verwandeln. „Das wird Rostocks schönster Hundefriseur!“ Mit dem erfüllt sie nicht nur sich selbst einen Traum. Jule Tschammer kann es kaum erwarten, Rassetieren und Promenadenmischungen artgerecht zurechtzustutzen. „Ich bin so froh, dass mir Jasmina das ermöglicht.“ In ihrem letzten Job in einer Tierarztpraxis sei sie nicht mehr glücklich gewesen, erzählt die tiermedizinische Fachangestellte. Nun will sie ihr persönliches Happy End einläuten – als Friseurin für alle Felle.

Die Chancen, dass der neue Salon bei Bello und Co. perfekt abschneiden wird, stehen gut. Und auch im neuen „Fellnase“-Shop dürfte das Geschäft brummen. Der aktuelle Laden jedenfalls ist für viele Hunde aus Rostock und Umgebung längst so was wie ein zweites Wohnzimmer geworden. Das zeigt sich auch heute: Kaum hat Jasmina Naskovski-Bußmann die Tür geöffnet, nehmen sich die Ersten den Spruch auf der Fußmatte zu Herzen und kommen „hereingedackelt“. Ein paar Meter weiter zieht ein Vierbeiner sein Frauchen von der Kröpi in die Kistenmacherstraße. Jasmina Naskovski-Bußmann lacht. Sie kennt das schon. „Die Hunde wissen ganz genau, wo sie uns finden. Das ist für mich das schönste Kompliment.“

