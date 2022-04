Rostock

Es wird wieder wärmer und alle wollen raus an die frische Luft – doch seinen Müll ordentlich entsorgen will anscheinend kaum jemand. Überall in der Hansestadt liegt Abfall; in Straßengräben, Parkanlagen und im Wasser.

Umso besser, dass sich ein neuer Trendsport entwickelt hat, der das Schöne mit dem Nützlichen verbindet: Plogging. Das Wort ist eine Kombination aus „Jogging“ und „Plocka upp“, schwedisch für „aufsammeln“. Läufer mit Umweltgewissen verbinden ihre Fitness mit dem Aufsammeln von Plastikflaschen, Zigarettenstummeln und Chipstüten. Tatjana Von Waechter ist eine der Vorreiterinnen dieses Trends. Die 27-Jährige Rostockerin hält sich gern im Freien fit und nutzt das Laufen vor allem als Ausgleich zu ihrem Studium an der Hochschule für Musik und Theater.

„Der ganze Müll brach mir das Herz“

„Mit Plogging anzufangen, war eher eine spontane Eingebung“, sagt Von Waechter. Als sie wieder einmal Joggen war, bekam sie Knieschmerzen und war gezwungen zu gehen. Dabei hatte sie anders als beim Joggen mehr Zeit, sich umzuschauen.

„Den ganzen Abfall rumliegen zu sehen, brach mir das Herz“, erzählt die Studentin. Sie fing an, ihn aufzulesen. In kurzer Zeit hatte sie so viel Müll gesammelt, dass sie ihn mit den Händen nicht mehr tragen konnte.

„Als wäre es ein Zeichen gewesen, hing dann eine leere Mülltüte an einem Baum“, erzählt Von Waechter. Darin verstaute sie das bisher Gesammelte und zog los, um noch mehr aufzulesen. Eigentlich wollte sie nur zehn Minuten an die frische Luft. Als sie aber einen Bereich aufgeräumt hatte, sah sie ein paar Meter weiter schon die nächsten Abfallreste liegen. „Schlussendlich sammelte ich dann über eine Stunde“, sagt sie.

Intervalltraining dank Müllsammeln

Das Plogging ist für Von Waechter mittlerweile zur Routine geworden. Vier bis fünf Mal pro Woche zieht sie los, um beim Joggen durch Dierkow und Toitenwinkel etwas für die Umwelt zu tun. Die Tüten dafür nimmt sie von zu Hause mit: „Vor allem die Tüten vom Supermarkt eignen sich dafür. Dann haben die auch gleich noch eine Verwendung.“

Beim Laufen sei es ihr nicht möglich, für jeden Schnipsel anzuhalten. „Das Aufheben lässt sich generell aber gut in das Training einbauen, macht es sogar zum Intervalltraining“, sagt sie. Mit dem Endresultat ist sie jedes Mal zufrieden: „Ich hatte noch nie Probleme, meine Mülltüte voll zu bekommen.“

Dass auch viel Abfall im Wasser landet, mache sie besonders traurig. Teiche und Seen sind oft das Zuhause von Fischen und Enten, die unter der Verschmutzung leiden. Größere Plastikteile werden von Wildtieren häufig mit Nahrung verwechselt. Mithilfe von Stöcken, versuche sie zumindest große Teile aus dem Wasser zu fischen.

Von Waechter meint: Mehr Menschen sollten aktiv werden

Das Gefühl, dass die Verschmutzung abnimmt, hat die 27-jährige nicht. „Jedes Mal, wenn ich laufen gehe, liegt wieder genauso viel Müll rum. Alles, was aufgesammelt wird, wird am nächsten Tag wieder weggeschmissen.“ Sie würde sich wünschen, dass mehr Menschen aktiv werden. Zum Beispiel Hundebesitzer, die für ihre Vierbeiner sowieso Tüten dabeihaben.

Um mehr Menschen zu erreichen, startete Von Waechter auch einen Social-Media-Aufruf. Darauf bekam sie viele positive Rückmeldungen. „Ich glaube, wenn die Leute sehen, dass das jemand macht, dann finden sie das cool und unterstützen das auch gerne. Aber man muss eben auch selbst aktiv werden“, appelliert sie.

Von Waechter hat auch in der Zukunft vor, das Plogging weiter zu betreiben. „Und wer weiß, vielleicht lassen sich die Leute ja inspirieren“, meint sie.

Von Sophie Scheifele