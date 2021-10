Biestow

Es ist die größte Investition des Warnow-Wasser- und Abwasserverbands (WWAV) der vergangenen Jahre – der neue 4,7 Millionen Euro teure Trinkwasser-Speicher in Biestow wurde nach 18 Monaten Bauzeit am Montag feierlich eingeweiht. 5000 Kubikmeter Reinwasser werden in dem sechs Meter hohen Bauwerk mit einem Durchmesser von 36 Metern gespeichert. Es ist der dritte Behälter dieser Größe auf dem Gelände von Nordwasser. Allerdings sind die zwei anderen Wasserspeicher bereits 20 Jahre alt.

„Mit dem neuen Behälter verbessern wir die Versorgungssicherheit insbesondere bei Störfällen und in Zeiten besonders hoher Wasserabnahmen“, sagt Katja Gödke, Geschäftsführerin des WWAV. Der Bau des Wasserspeichers stellte die Bauarbeiter vor einige Herausforderungen. Denn er steht auf 450 Säulen, die zehn Meter tief in die Erde reichen. 5000 Tonnen Wasser plus Beton müssen schließlich getragen werden.

Sechs Monate längere Bauzeit durch Corona

In vier Bauabschnitten wurden nach und nach 8000 Mischer Beton bewegt. Auch wegen der Pandemie mussten sich die ausführenden Firmen organisatorisch umstellen. „Teams mussten getrennt und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden“, weiß Henri Hoche, Leiter der Abteilung Engineering für das Wasserwerk und die Kläranlage in Rostock. Dadurch habe sich die Fertigstellung um sechs Monate verlängert. Materialschwierigkeiten habe es dagegen keine gegeben: „Das hatten wir schon weit im Voraus bestellt“, sagt er.

Drei Trinkwasserbehälter sorgen für stabile Trinkwasserversorgung in der Hansestadt Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) ließ sich die Einweihung des neues Trinkwasserspeichers nicht entgehen. Pünktlich um 10 Uhr traf er in Biestow ein. Er hatte bereits eine längere Autofahrt hinter sich – er kam direkt aus Darmstadt (Hessen). Hier wurde gestern der Deutsche Umweltpreis verliehen. „1,6 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser“, sagt der 62-Jährige. Es sollte daher nicht als Selbstverständlichkeit gesehen werden.

Rostock hat zu wenig Grundwasser

Er stellte die Besonderheit heraus, dass unser Trinkwasser aus der Warnow gewonnen werde. „Das ist fast einzigartig in Deutschland und stellt den WWAV vor hohe Herausforderungen“, sagt der Minister. Grund dafür sei zu wenig Grundwasser. Die drei Dürrejahre hätten ihr Übriges getan. Und so mahnte er mit einem Augenzwinkern auch den Rostocker Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski, immer gut mit dem ländlichen Raum zu kooperieren, weil hier der Platz ist für erneuerbare Energien.

Till Backhaus, Katja Goedke, Chris Müller-von Wrycz Rekowski und Ulf Altmann schneiden zur Eröffnung eines neuen Trinkwasserspeichers für Rostock eine Torte in Form des Speichers an. Quelle: Ove Arscholl

Vom Standort in Rostock-Biestow fließt Trinkwasser in das komplexe Verteilernetz und versorgt rund 240 000 Menschen in und um Rostock. Bis der neue Behälter gefüllt war, hat es drei Tage gedauert. Im Vorfeld wurde er mehrmals gereinigt, desinfiziert und befüllt – bis er die endgültige Trinkwasserqualität erreicht hat. „Das Wasser wird hier aber nicht gelagert, sondern permanent ausgetauscht“, erklärt Wasserwerksleiter Thomas Pannwitt. Tagsüber werden etwa zehn Prozent des Wassers verbraucht, nachts wird der Wassertank wieder aufgefüllt. Einmal pro Jahr wird er gewartet – heißt: komplett entleert und gründlich kontrolliert.

Ein Viertel der Kosten vom Bund gefördert

Ein Viertel der Kosten konnten durch Fördermittel des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe finanziert werden. „Ein gutes Investment in die sichere Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser“, betont Minister Till Backhaus.

Chris Müller-von Wrycz Rekowski, Katja Goedke, Till Backhaus und Ulf Altmann schneiden zur Eröffnung eines neuen Trinkwasserspeichers für Rostock ein Band durch. Quelle: Ove Arscholl

Von Stefanie Adomeit