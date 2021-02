Rostock

Am Wochenende soll es in Rostock wieder schneien. Der Wetterdienst sagt an der Küste zwei bis zehn Zentimeter Schnee voraus. Wer den Winter schon satt hat oder sich nach Urlaub im Süden sehnt, kann sich in der KTV buchstäblich ein Bisschen Mittelmeer-Feeling gönnen.

Im Barnstorfer Weg eröffnet am Samstag (6.2.) ein Café, das sich auf einen besonderen Snack spezialisiert hat: das „Loukoumades Specialty Coffee“. Der Name ist Programm. Neben Kaffee-Spezialitäten, die Café-Inhaber Sandy Wellnitz wahlweise mit Siebträgermaschine, Aeropress, Hario oder Chemex aufbrüht, will er seinen Kunden Loukoumades servieren.

Anzeige

Die mundgerechten Teigbällchen gehören quasi zum Pflichtprogramm einer jeden Griechenland-Reise. Auch Wellnitz ist im Urlaub auf den Geschmack gekommen. Nun will der gelernte Tourismuskaufmann die süßen Snacks – auch als griechische Baby-Doughnuts bekannt – in Rostock populär machen.

Um möglichst viele potentielle Gäste anzusprechen, will Wellnitz die frittierten Hefeteilchen mit verschiedenen Toppings und Füllungen anbieten. Zunächst wird es Kaffee und Kuchenspezialität pandemiebedingt nur zum Mitnehmen geben.

Auch wenn corona-konform erstmal mit einem To-Go-Angebot starten muss – für Sandy Wellnitz geht mit der Eröffnung seines Cafés Traum in Erfüllung. Sobald es Lockdown-Lockerungen erlauben, möchte er mit seinen Gästen die Kaffeekultur zelebrieren. Warum ihm das so wichtig ist, dass er dafür sogar seinen Job bei der Kreuzfahrt-Reederei sausen ließ, lesen Sie hier.

Von Antje Bernstein