Die Ehrengäste der Schiffstaufe dürften bei der nachfolgenden offiziellen Jungfernfahrt des Forschungskatamarans „Limanda“ auf der spiegelglatten Warnow kaum Anzeichen einer Seekrankheit verspürt haben. Das, so versicherte Prof. Dr. Hendrik Schubert, Leiter des Department Maritime Systeme an der Universität Rostock, werde vermutlich auch bei stärkerem Seegang so bleiben. Schließlich seien die zweirumpfigen Schiffe ja bekannt dafür, dass sie stabil auf dem Wasser lägen.

„Das ist schon mal ein großer Vorteil, den die ‚Limanda‘ gegenüber ihrem Vorgänger, dem Forschungsschiff ‚Gadus‘, besitzt. Dieser Kutter stammte noch aus dem Jahr 1949“, sagte Dr. Gerd Niedzwiedz, ehemals verantwortlich für die Forschungstauchausbildung an der Uni.

Auch für ihn war die Taufe im Stadthafen eine besondere Freude, hatte er doch „vor acht Jahren und elf Tagen“ erlebt, wie der 1949 erbaute Kutter aus Altersgründen außer Dienst gestellt werden musste, ohne Aussicht auf einen baldigen Nachfolger. An ihn erinnert nur noch eine Schiffsglocke, mit der Niedzwiedz gegen 10.30 Uhr das Glasen schlug. Als Antwort klang darauf der Ton der nagelneuen Glocke der „Limanda“ von Bord herüber.

Katamaran wurde in Londoner Werft gebaut

Schon vor dieser symbolischen Zeremonie nahm Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) die Taufe des 14,99 Meter langen und 5,93 Meter breiten Forschungsschiffes vor. Sie wünschte ihm, so wie zuvor auch Prof. Wolfgang Schareck, Rektor der Universität, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Forschungsschiffe aus MV Das Forschungsschiff „Maria S. Merian“ ist in Rostock beheimatet und ist im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es wird vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde genutzt und vorrangig als Eisrandforschungsschiff eingesetzt. Das Schiff ist knapp 94,80 Meter lang und 19,20 Meter breit Das Schiff verfügt über eine Reihe von Laboren für verschiedene Fachgebiete. Das Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese“ wird ebenfalls durch das Leibniz-Institut für Ostseeforschung betrieben. Es wird überwiegend in der Ostsee eingesetzt. Es ist 56,5 Meter lang. An Bord arbeiten bis zu zwölf Wissenschaftler. Das Fischereiforschungsschiff „Clupea“ des Thünen-Instituts, Heimathafen Rostock, wird vorwiegend in den Gebieten der Küstenfischerei der südwestlichen Ostsee eingesetzt. Schwimm- und Bodenschleppnetze, Stellnetze und Langleinen, fischereibiologische und Planktonnetze sowie ozeanografische Sonden kommen zum Einsatz. Die „Clupea“ ist 28,80 Meter lang. Sie zeichnet sich durch einen geringen Tiefgang von 2,30 Metern aus und kann damit in den flachen Küstengewässern operieren. Die „Deneb“ ist ein Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Heimathafen ist Rostock. Reeder des 52 Meter langen Schiffes ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr. Die „Capella“ (43 Meter lang) ist ein deutsches Vermessungsschifff, das vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) betrieben wird. Heimathafen: Rostock. Eigner des Schiffes ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Verkehrsministerium.

Lange habe es gedauert und viele Hindernisse hätten aus dem Weg geräumt werden müssen, ehe der Katamaran im vergangenen Jahr auf einer Londoner Werft gebaut worden sei, blickte Prof. Dr. Hendrik Schubert noch einmal zurück. Jetzt aber seien die Forscher glücklich darüber, dass sie mit dem Katamaran ein Forschungsschiff von höchstem Niveau nutzen könnten, betonte der Wissenschaftler.

Erstmalig ist es nun möglich, spezielle Geräte auch im unmittelbaren Vorfeld des Strandes bei Wassertiefen ab zwei Metern einzusetzen. Mit ihrer Hilfe versuchen die Forscher auch Antworten auf solche Fragen zu finden, wie die nach den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Küste und nach geeigneten Technologien für die veränderten Umweltverhältnisse.

Taufe des neuen Forschungsschiffes LIMANDA Quelle: JMT © ITMZ | Universität Rostock

Naturwissenschaftliche und technische Forschung an Bord möglich

Das Schiff ist daher so gebaut, dass sowohl naturwissenschaftliche als auch technische Forschung betrieben werden kann. Die „Limanda“, so der lateinische Name für den Plattfisch Kliesche, wird nicht nur durch die Universität Rostock, sondern auch durch ihre Kooperationspartner an der Uni Greifswald sowie den Hochschulen Wismar und Stralsund für Forschungszwecke genutzt. Somit stehe das Schiff für eine hohe Vernetzung der Wissenschaft und biete eine ausgezeichnete Basis für interdisziplinäre Projekte, betonte Ministerin Martin.

Der Forschungskatamaran bietet neben einer zweiköpfigen Besatzung bis zu zwölf Wissenschaftlern gleichzeitig Platz für ihre Arbeit. Das Schiff ist so konstruiert, dass es auch bei schwerem Wetter arbeitsfähig ist. „Dadurch erhöht sich nicht nur die Sicherheit der Einsatzplanung, sondern es können auch seit langem geplante Vorhaben im Bereich der Klimafolgenforschung bei schlechterer Witterung durchgeführt werden“, stellte Prof. Schubert fest.

Forschungsschiff war schon vor der Taufe unterwegs

Bedeutend ist auch, dass erstmals auch den Technikwissenschaften eine angemessene Forschungsplattform für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien bereitgestellt wird. Sowohl strömungstechnische Fragen als auch Forschungen im Bereich des Schiffsbetriebes, einschließlich Tests autonomer Navigationssysteme, sind jetzt auf einer eigenen Plattform möglich.

Bereits vor ihrer Taufe, die sich wegen Corona um mehrere Monate verzögert hatte, überzeugte die „Limanda“ unter Führung von Kapitän Gunnar Lorenz unter anderem bei einem Experiment zur Erforschung der Auswirkungen der Schleppnetzfischerei vor Heiligendamm mit ihren wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten. Zehn Forschungstaucher erkundeten, fotografierten und entnahmen dabei von Bord des Schiffes aus bei einer Pilotmission der Deutschen Allianz für Meeresforschung Spuren von Scherbrettern und Schleppnetzen am Meeresboden.

