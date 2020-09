Rostock

Bewegung, Mobilität und gesunde Ernährung für Jung und Alt. Damit beschäftigt sich ein neues Pilotprojekt im Stadtteil Evershagen. „ Lebensqualität und Gesundheit in Rostock“, kurz LeGeR, ist ein neues Kooperationsprojekt zwischen dem Gesundheitsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, dem Institut für Lernen und Leben e.V. und der Techniker Krankenkasse. Ziel dieses Projektes ist es, die Gesundheitsförderung und Prävention nachhaltig weiterzuentwickeln und ist insgesamt auf fünf Jahre festgesetzt.

Deutschlandweit ist LeGeR ein bislang einmaliges Projekt. Dies sei primär darauf zurückzuführen, dass es Generationen verbinde und die Brücke zwischen Alt und Jung schlage. „Das wollen wir beispielsweise mit einem Gesundheitsgarten erreichen, in dem Groß und Klein zusammen sein können“, erklärt Kristin Schünemann, Koordinatorin für Gesundheitsförderung. Verschiedene Projekte werden generationsübergreifend gestaltet und dann im Gesundheitsgarten umgesetzt. Ganz nach dem Motto: „Gesund aufwachsen und gesund älter werden“. „Denn Gesundheit heißt Lebensqualität und die fängt natürlich schon im kleinsten Alter an“, so Schünemann.

Das G in Gesundheit steht für gemeinsam

Ein großes Netzwerk, zum Beispiel aus Kindergärten und -tagesstätten, Schulen und Seniorenheimen, sorgt für ausreichend Partner, um die Umsetzung von Mobilität, einer gesunden Ernährung und ausreichender Bewegung sicherzustellen. Neben diesen Aspekten sei aber auch die Suchtprävention, sowohl im Kinder- und Jugendalter, als auch im Erwachsenenalter ein zentraler Punkt. Insgesamt arbeiten zurzeit 21 Partner mit LeGeR zusammen.

„Es ist wichtig, den Menschen einen Anlaufpunkt zu bieten und mit ihnen zusammenzuarbeiten“, sagt Sergio Achilles, erster Geschäftsführer des Instituts Lernen und Leben. „Wenn die Seele gesund ist, dann treten auch die körperlichen Leiden in den Hintergrund“. Das Ziel sei es, Menschen zusammenzuführen und Ihnen Wege aufzuzeigen, um ihre Gesundheit zu fördern und zu unterstützen. „Jeder hat ein Recht auf Lebensqualität und da helfen wir, die Menschen zu motivieren.“ Dabei bleiben Fehler aber auch nicht aus.

„Ich wünsche mir, dass wir Fehler machen“

Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule, Steffen Bockhahn (Linke), sieht dem aber positiv entgegen: „Ich wünsche mir, dass wir Fehler machen, damit wir daraus lernen können. Dann schaffen wir es, zu zeigen, dass wir gerade mit Kooperationen Dinge bewältigen können, die sonst nicht so einfach sind“.

Gesunde-Städte-Netzwerk Rostock ist des Weiteren seit 1992 auch Mitglied im Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Netzwerk beschäftigt sich ebenfalls mit der Gesundheitsförderung, die tatsächlich im Alltag der Menschen ankommt und umfasst 87 Mitgliedskommunen, darunter 42 Großstädte, neun Berliner Bezirke, eine Region, elf Landkreise, 24 mittlere Städte und Gemeinden.

Auch für die Techniker Krankenkasse ist das Engagement bei LeGeR ein wichtiger Punkt. „Aus unserer Sicht ist es natürlich das Allerbeste, wenn die Menschen den Arzt überhaupt nicht besuchen müssen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns hier mit engagieren. Gesundheit ist in jedem Bereich wichtig“, sagt Maximilian Ziesche, Referent für Gesundheitswesen in der TK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern.

Bestandsaufnahme im folgenden Jahr

„Wir wollen mit diesem Projekt vor allem bei dem anknüpfen, was schon existiert“, so Florian Lingsminat, Jugendsozialarbeiter für offene Kinder- und Jugendarbeit im Mehrgenerationenhaus in Evershagen.

In den nächsten zwölf Monaten stehe demnach erst einmal eine Bestandsaufnahme im Vordergrund. Wo sei der höchste Bedarf und wo müsse demnach angesetzt werden. Das sei wichtig, damit nicht querbeet überall etwas gemacht werde, sondern gezielt da angefangen werde, wo der höchste Bedarf sei. Dafür schaue sich Projektkoordinatorin Carolin Mundt in dieser Zeit den Stadtteil noch etwas genauer an. Nach spätestens einem Jahr sollen dann erste Ergebnisse vorgelegt werden.

