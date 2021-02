Broderstorf

Es ist die Top-Adresse für Schnäppchenjäger in Mecklenburg-Vorpommern: Die Hanse Outlets in Broderstorf vor den Toren Rostocks locken Kunden mit großen Marken zum kleinen Preis. Namhafte Firmen, wie Nike, Schiesser oder Jack&Jones, bieten hier Mode und mehr an. Normalerweise. Im Corona-Lockdown sind alle Läden geschlossen. Lediglich Lindt verkauft weiterhin seine Premiumschokolade.

Stores voller Ware, aber kaum Kunden – für Kristofer Jürgensen ist die Shopping Mall aktuell ein „trauriger Anblick“. Aber der Geschäftsführer der Bavaria Grundbesitz GmbH, der 2016 den ehemaligen Heros-Markt gekauft und daraus die Hanse Outlets gemacht hat, blickt optimistisch in die Zukunft. Für den Neustart nach dem Lockdown stellt er Kunden einen Leckerbissen in Aussicht: das neue Restaurant „Johans“.

Fast Food mit Niveau

Ab März sollen Gäste gehobene Fast-Food-Gerichte genießen können – sobald es die Corona-Bestimmungen von Landes- und Bundesregierung erlauben. Noch aber gehört das künftige Lokal den Handwerkern. „Der Umbau läuft“, sagt Kristofer Jürgensen. Am Standort des neuen Restaurants wurden zuletzt Döner serviert. Der Mietvertrag mit dem Imbiss-Betreiber war aber nicht verlängert worden. Mit dem „Johans“ soll es auch in Sachen Angebot einen Wechsel geben.

Noch ist das Restaurant eine Baustelle. Demnächst sollen Kunden im „Johans“ Burger, Porridige und Eis essen können. Quelle: Ove Arscholl

Der Vorgänger habe sich auf das Mittagsgeschäft fokussiert. „Im ‚Johans‘ werden wir Ganztagesküche mit Niveau anbieten“, sagt Kristofer Jürgensen. Bei der Speisekarte habe man sich von modernen urbanen Gastro-Konzepten aus München und Hamburg inspirieren lassen. Morgens werden im „Johans“ Frühstücks-Panini und Porridge mit verschiedenen Toppings serviert. Mittags soll es frisch zubereitetes Fast Food, wie Burger, Pommes und Pizza, nachmittags Süßes, wie Eis und Waffeln, geben. „Abends bieten wir Take-Away-Gerichte an.“

Das neue Restaurant soll kein Schnellimbiss sein, dennoch soll der Gast bestelltes Essen schnellstmöglich verzehren können. „Kein Kunde, der zu uns zum Einkaufen kommt, hat Zeit und Lust, 30 Minuten zu warten“, erklärt Jürgensen. Damit niemand Burger und Co. im Vorbeigehen hinunterschlingen muss, wird es 32 Sitzplätze geben. „Im Sommer kommt Außenbestuhlung hinzu.“

Das Restaurant betreibt Kristofer Jürgensen mit seiner Firma Hanse Retail Service GmbH und hat dafür Fachkräfte aus der Region angeheuert. „Der Betriebsleiter und der Koch haben zuvor in namhaften Rostocker Restaurants gearbeitet“, sagt Jürgensen. Den Lokal-Umbau lässt er sich einiges kosten. „Wir investieren einen sechsstelligen Betrag.“ Damit wolle sein Unternehmen auch ein Signal im Corona-Lockdown senden: „Wir glauben an den Standort Rostock und an die Zukunft der Gastronomie.“

Auf den Neustart in den Hanse Outlets bereiten sich nicht nur die aktuellen Shopbetreiber, sondern auch ein neuer Mieter vor: Dort, wo bis Dezember 2020 der Sonderpostenmarkt Thomas Philipps Waren im niedrigen und mittleren Preissegment anbot, wird künftig Globetrotter Outdoor- und Camping-Artikel verkaufen. „Es wird der größte Globetrotter-Outlet in Deutschland sein“, freut sich Kristofer Jürgensen.

Der Globetrotter-Outlet soll ebenfalls im März eröffnen. Quelle: Ove Arscholl

Der Mietvertrag mit Thomas Philipps war im Dezember nach 15 Jahren ausgelaufen und nicht verlängert worden. Auch vom türkischen Imbiss habe man sich einvernehmlich getrennt, sagt Jürgensen. Den verbliebenen Läden macht er Zugeständnisse in der Corona-Krise. „Wir wollen, dass sie diese schwierige Zeit überleben.“ Deshalb sei die Outlet Evolution Service GmbH, über die er die Ladenflächen vermietet und das Center managt, „proaktiv auf die Betreiber zugegangen und hat angeboten, Mieten und Nebenkosten zu reduzieren“, erklärt Jürgensen „Sie waren sehr dankbar dafür.“

Kristofer Jürgensen Quelle: Archiv

Der Unternehmer selbst nimmt dafür ein stattliches Minus in Kauf. „Uns gehen drei Viertel der Mieteinnahmen verloren.“ Kristofer Jürgensen hofft, dass die freiwillige Einbuße belohnt wird. „Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr gab es einen positiven Nachholeffekt.“ Er sei zuversichtlich, dass die Hanse Outlets bald wieder viele Kunden anlocken werden.

Von Antje Bernstein