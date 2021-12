Rostock

Rund um Schmarls größten Schandfleck steht ein Zaun. Doch die Tage der alten Ifa-Ruine sind gezählt. Denn auf dem Gelände an der Hundsburgallee sind Wohnungen geplant. „Wir wollen dort ein komplett neues Quartier bauen“, sagt Andreas Fieber von der BG Immobilien GmbH aus Kavelstorf, der das Grundstück schon seit Jahren gehört. In den kommenden Jahren soll an dem Standort in Schmarl ein mittlerer achtstelliger Betrag investiert werden. Noch diese Woche will das Unternehmen den entsprechenden Bauantrag einreichen.

Bilder zeigen aber schon jetzt, was entstehen soll. „Geplant sind sechs Häuser mit insgesamt 200 Mietwohnungen für alle Generationen“, kündigt Fieber an. Vor allem für Familien soll das neue „Quartier an der Hundsburg“ interessant sein. „Der Fokus liegt deshalb auf Wohnungen mit drei und vier Räumen.“ Mit Größen zwischen 52 und 115 Quadratmetern sollen aber auch Zwei- sowie Fünfraumwohnungen entstehen. Alle haben einen Balkon und sind per Aufzug barrierefrei erreichbar.

Bäcker, Café und Apotheke vor Ort

In einer Art Innenhof soll zwischen den Häusern ein Platz für Begegnungen sowie Spielmöglichkeiten im Grünen entstehen. Um diesen Bereich des neuen Wohnviertes vom Verkehr zu entlasten, sei ein Parkhaus geplant. Auch neue Mobilitätsformen wie Carsharing oder die Ausleihe von Fahrrädern sollen im Quartier an der Hundsburg realisiert werden.

Im Erdgeschoss der Wohnhäuser sind Gewerbeflächen vorgesehen – beispielsweise für ein Café. Quelle: www.archlab.de

„Im Erdgeschoss von zwei Häusern halten wir Platz für sogenannte stadtteilnahe Dienstleistungen vor“, kündigt Andreas Fieber an und meint dabei einen Bäcker samt Café sowie Einrichtungen wie Apotheken, Optiker oder Arztpraxen. „Wir wollen uns dabei auch nach dem Bedarf am Standort richten“, kündigt er an. Erste Gespräche mit Interessenten gebe es bereits.

Interessenten für die Wohnungen müssten sich aber noch ein bisschen gedulden. Denn die Bauherren der BG Immo GmbH und die zuständigen Planer von PMR Rostock rechnen erst 2024 mit der Fertigstellung der Häuser. Zwar wollen die Beteiligten so schnell wie möglich mit dem Bau loslegen. „Da das Gelände aber früher auch ein Flugplatz der Heinkel-Werke war, wissen wir nicht, was uns im Boden noch an Altlasten beziehungsweise Munitionsresten erwartet“, nennt Andreas Fieber einen Punkt, der den Zeitplan noch verändern könnte.

Bezahlbare Mieten für die Menschen aus dem Viertel

Neben dem Datum des Einzugs kann der Bauherr auch die künftige Miete noch nicht genau beziffern. „Uns ist aber wichtig, dass es bezahlbar und der Nachbarschaft angepasst bleibt“, verspricht Andreas Fieber. Damit auch Menschen, die bereits in Schmarl leben, aber ihre Wohnfläche verändern möchten, im Quartier verbleiben können.

Das 40 000 Quadratmeter große Grundstück an der Schmarler Hundsburgallee soll zum neuen Wohn- und Arbeitsquartier werden. Quelle: Frank Söllner

Insgesamt ist das alte Ifa-Grundstück an der Hundsburgallee rund 40 000 Quadratmeter groß. Neben den sechs Wohnhäusern bietet es deswegen auch Platz für weitere Vorhaben. „Wir planen noch einen zweiten Bauabschnitt“, kündigt Andreas Fieber an. Unter anderem sei darin ein Gebäude für Büros oder Co-Working angedacht, „so dass auch Menschen, die künftig am Standort wohnen werden, im Quartier arbeiten können“, sagt der Expansionsleiter der BG Immobilien GmbH. Auch Räume, die von Vereinen oder Privatpersonen gemietet werden könnten, seien geplant, um soziale Begegnungen im Quartier zu ermöglichen. Zudem sei der Bau einer Kita theoretisch ebenfalls möglich, sofern der Bedarf im neuen Wohnviertel gegeben wäre.

Des Weiteren gehören Flächen für sogenanntes stilles – also das Wohnen nicht störendes – Gewerbe zum Quartierskonzept. „Dafür arbeiten wir eng mit Rostock Business zusammen“, so Andreas Fieber. Denn neben Wohnraum sei in Rostock ja auch Gewerberaum für die Expansion bestehender Unternehmen oder Neuansiedlungen gefragt.

Von Claudia Labude-Gericke