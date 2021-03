Rostock

Die Hansestadt braucht Bauland. Dringend. Denn vor allem „Häuslebauer“ kehren Rostock weiterhin den Rücken. In Bentwisch und Bad Doberan, in Sanitz und auch in Satow gibt es noch Grundstücke, nicht aber an der Warnow. Und die Lage wird sich sogar noch verschärfen: Denn Rostock muss nun ein seit Jahren geplantes Baugebiet für bis zu 350 neue Wohneinheiten aus den Planungen streichen. Und das ausgerechnet in einer absoluten Top-Lage – direkt an der Warnow, nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt.

Doch das Areal an der Neubrandenburger Straße – rathausintern als Baugebiet „Warnowniederung“ bezeichnet – wird eine Brache bleiben. Das Areal ist zu stark mit Chemikalien belastet, eine Entsorgung des Giftes wäre viel zu teuer. Große Teile des Areals sind stattdessen nun Natura-2000-Gebiet und stehen unter strengem Schutz.

Lösungsmittel im Erdreich

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Fläche als Gewerbegebiet genutzt – vor allem für den Handel mit Chemikalien. Bekanntester Nutzer des Areals, das ungefähr die Größe von elf Fußballfeldern hat, war die Vereinigte Norddeutsche Chemiehandel GmbH (kurz: Venoc). Bis 1991 wurden im Dreieck zwischen der Neubrandenburger Straße, der Bahnlinie nach Stralsund und der Warnow Chemikalien umgeschlagen.

Die Reste der jahrzehntelangen Nutzung mit hochgiftigen Stoffen finden sich bis heute im Erdreich: Abertausende Liter Lösungsmittel sollen im Boden versickert sein. Der heutige Verwalter des Areals, die landeseigene Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten (GAA) spricht von „erheblichen Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers“.

Bereits seit 2008 lässt die GAA regelmäßig Proben aus dem Grund- und Oberflächenwasser entnehmen und analysieren. Bisher gingen, so schreibt es die Landesgesellschaft, von der Altlast „keine akuten Gefahren für die Umwelt, die Anwohner und die Trinkwasserversorgung der Hansestadt“ aus.

Eine der gefährlichsten Brachen Rostocks

„Das Venoc-Gelände ist eine der ganz großen Altlasten in Rostock“, sagt auch Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Das Areal sei vergleichbar mit dem alten Gaswerk am anderen Warnowufer. Dort „schlummert“ bis heute ein hochgiftiger Teersee im Untergrund.

Ebenfalls direkt an der Lebensader der Stadt, der Warnow, hat das Land erst vor wenigen Jahren das Areal der Riedelschen Dachpappenfarbik am Dierkower Damm sanieren lassen. Wo heute ein hochmodernes Bürohaus steht, mussten mehr als 30 000 Tonnen giftiger Boden ausgehoben werden. Kosten für das Land: weit mehr als fünf Millionen Euro.

„Wir hatten ursprünglich gehofft, dass es an der Neubrandenburger Straße genauso laufen würde“, sagt Matthäus. Für Millionen sollte das Land das Gelände „grundhaft“ sanieren, Zehntausende Tonnen Erdreich ausbaggern und abtransportieren. „Dann hätten wir sauberes, gutes Bauland gehabt“, sagt der Senator. Ja, die Planungen wären dennoch nicht leicht gewesen. „Die Nähe zur Bahnlinie, zur Veranstaltungsstätte Alte Zuckerfarbik, zur Straße. Das hätten wir aber alles hinbekommen.“

Und die 350 geplanten Wohneinheiten hätte Rostock gut gebrauchen können: „Das hätte spürbar Druck vom Immobilien- und Grundstücksmarkt genommen“, sagt Matthäus. Zum Vergleich: Am Kiefernweg im Südwesten der Stadt sollen „nur“ 250 Wohneinheiten entstehen.

Sanierung ist Land zu teuer

Doch das Land will den Boden nicht ausheben. Statt das belastete Erdreich auszubaggern, soll es von oben mit einer neuen, 50 Zentimeter dicken „bindigen Erdschicht“ versiegelt werden. So hat es das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt entschieden. „Grundsätzlich bestimmt die GAA nie über den Sanierungsumfang bei den Altlasten. Dies macht immer die zuständige Behörde“, erklärt Henry Forster, Geschäftsführer der landeseigenen Altlasten-Gesellschaft. Vier Millionen hat die GAA bereits für die Sanierung der Venoc-Brache ausgegeben, drei weitere Millionen Euro müssen noch ausgegeben werden.

„Vorerst geht dann keine Gefahr von den Altlasten aus“, sagt Matthäus. Wird nun aber auf dem Areal gebaut wird, könnte sich das ändern. Wenn Häuser entstehen, Teiche und Gärten angelegt werden. Das Hauptproblem: Nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt liegt Rostocks wichtigste Trinkwasser-Entnahmestelle an der Warnow. Zehntausende Haushalte werden von dort aus mit dem Lebenselixier versorgt. „Die Gefahr für die Verunreinigung des Trinkwassers ist zu groß“, so Matthäus.

Altlasten nicht der einzige Grund für Aus

Der geplante Bebauungsplan für das Gelände soll deshalb mit dem Votum der Bürgerschaft eingestampft werden. „Das ist natürlich schade“, sagt der Senator. Denn: „Eines Tages werden wir uns der Altlasten annehmen müssen. Spätestens, wenn sie doch in die Warnow gelangen.“

Zwischenzeitlich sind die Altlasten aber nicht der einzige Grund für das Aus: Das Gebiet zählt mittlerweile zu großen Teilen zu einem Natura-2000-Gebiet und steht damit unter besonderem Schutz der Europäischen Gemeinschaft. Die Warnow-Landschaft gilt sowohl als Vogelschutzgebiet als auch als erhaltenswertes Habitat, als sogenanntes FFH-Gebiet. „Ein Bebauung wäre mit den Schutzzielen nicht zu vereinbaren“, so Matthäus.

Von Andreas Meyer