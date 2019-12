Rostock

Der neunjährige Junge, der seit Montagnachmittag in Rostock vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht. Die Polizei konnte ihn in der Nacht zu Dienstag finden.

Wie ein Sprecher am Dienstagmorgen mitteilte, befand sich der Junge bei einem Freund in einer Wohnung in Rostock.

Die Beamten bedanken sich für die Mithilfe bei der Suche.

Von RND